Concursos del CPCCS estancados: ¿pueden avanzar sin hoja de ruta?

Mientras los consejeros no tienen un plan claro, la sociedad civil exige que se agiliten los concursos de designación

La falta de un plan o una hoja de ruta que establezca los parámetros mínimos que seguirá el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para destrabar los concursos de selección y designación de autoridades de control pendientes es una señal de alerta que preocupa a la sociedad civil.

EXPRESO consultó a los consejeros de Participación Ciudadana sobre dicha hoja de ruta, necesaria para culminar los procesos pendientes y avanzar en los que están por iniciar. Sin embargo, pese al anuncio de esfuerzos aislados, ninguno de ellos pudo detallar las acciones o correctivos que se implementarán.

De hecho, algunos incluso cuestionaron que, durante todo el tiempo en que se argumentó la ausencia de un séptimo consejero, no se haya trabajado en una planificación que permitiera, tanto a los consejeros como a la ciudadanía, conocer el estado y el futuro de los procesos.

David Rosero deberá ser principalizado para ocupar la séptima consejería pendiente. ROLANDO ENRIQUEZ

Los concursos demoran, alerta postulante a la renovación del CNE

Para Daniel González, jurista y postulante a la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la pasividad del CPCCS evidencia la falta de seriedad con la que los consejeros abordan los pendientes que la institución arrastra desde hace algunos años.

TCE consultará a la Procuraduría sobre la prórroga de funciones de jueces electorales Leer más

Le puede interesar: Pablo Villagómez renuncia al concurso de la Judicatura tras audios de Augusto Verduga

“No es un tema que interese solamente a quienes hemos postulado, sino que involucra todos los procesos pendientes que tiene el Consejo de Participación. Es una institución con deudas permanentes hacia la ciudadanía”, comenta.

Por ejemplo, menciona que, siendo la única institución que falta por hacerlo, el CPCCS podría empezar por insistir a la Presidencia de la República que envíe, a la brevedad posible, su terna para la renovación total del Consejo de la Judicatura, que actualmente opera con solo tres vocales prorrogados en funciones desde enero pasado.

Le puede interesar: Ayerve presenta acción de protección contra la Asamblea y el Consejo de Participación

La activación del CPCCS, según destaca, es más importante de lo que parece, ya que “hay que tomar en cuenta que cada proceso toma al menos seis meses, desde la conformación de la veeduría hasta la instalación de la comisión de selección”, por lo que no hay tiempo que perder.

David Rosero y el resto de consejeros suplentes fueron posesionados. Cortesía.

El CPCCS ya no tiene excusas con la posesión de David Rosero

En ese sentido, el jurista y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, cuestiona que el CPCCS haya usado como excusa la necesidad de llenar la séptima consejería, vacante desde la destitución de los miembros de la Liga Azul, afín al correísmo.

“La mayoría de concursos en marcha se suspendieron, y eso le ha hecho mucho daño al país. La inestabilidad institucional es pura y exclusivamente responsabilidad de la incompetencia del CPCCS”, señala. Al igual que González, recalca que es vital que los consejeros den señales claras de que se está avanzando en los procesos.

RELACIONADAS Rosero fue recibido en el CPCCS y se habló del concurso para el nuevo fiscal

De hecho, sostiene que esas señales ya debieron llegar con la reciente posesión de David Rosero como consejero suplente: “Ahora ya no tienen pretextos. Esperamos que al menos le den al país una hoja de ruta que no solo contemple acciones, sino también plazos concretos para contar con nuevas autoridades”.

No obstante, tanto González como Alarcón coinciden en que el “apuro” por culminar los concursos de designación pendientes no puede ser un pretexto para hacerlos mal. “Que se hagan los concursos con estándares de transparencia, y no simplemente como parte del reparto político o del cálculo poselectoral”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!