El concurso suspendido para elegir al contralor del Estado, registra bajas

Los comisionados no se han pronunciado por la ola de reclamos ni por la suspensión del concurso. Tampoco el CPCCS.

El malestar por las posibles irregularidades en el concurso de selección del contralor General del Estado sigue generando reacciones y hasta bajas, a pesar de que quedó suspendido por una medida cautelar.

La aspirantes Yolanda Velasco Dávida informó a la Comisión Ciudadana de Selección que no seguirá participando en el proceso para no prestarse "para avalar un procedimiento ilegal y nulo en toda su extensión".

El reclamo de la abogada es que durante la fase de calificación de méritos no se tomaron en cuenta sus más de seis cargos públicos entre los que destacan el de contralora subrogante y secretaria General de la Función de Transparencia.

Pese a acreditar esa experiencia dice que no se le otorgó ni un solo punto por lo que cuestiona la capacidad e imparcialidad de la comisión por lo que "ha convertido al concurso en un sainete plagado de irregularidades que avergüenza al país".

No es el único malestar. EXPRESO pudo conocer que varios participantes no descartaban la posibilidad de no presentarse, como muestra de reclamo, a la prueba escrita que estaba prevista para el 19 de septiembre, pero quedó en supenso por la acción de protección.

Otros, como Guido Escobar Pérez, a quien se le resto 10 puntos en sus méritos, ya presentó una comunicación a la comisión para que le expliquen de forma motivada las razones de su conducta que, a su parecer, es inconstitucional, ilegal e ilegítima, le dijo a este Diario.

“Lo de fondo es que la Fiscalía General del Estado, frente a este fraude a la sociedad, debería investigar cuál ha sido el comportamiento de los comisionados. Si han sido legales y legítimas sus actuaciones”, agregó el aspirante.

Según los cálculos del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera, para mediados o finales de octubre, debía haber un nuevo contralor. Sin embargo, todo sufrió un frenazo, porque un juez de Bucay dispuso la suspensión del concurso al aceptar una acción de protección presentada con medida cautelar.

El recurso fue ingresado por Jenniffer Díaz Ortiz, quien argumenta “actos violatorios de derechos constitucionales” en el proceso.El juez Jorge Luis Medina Brown aceptó el pedido, suspendiendo el concurso hasta la resolución del recurso previo a una audiencia virtual que se celebrará el 26 de septiembre.

