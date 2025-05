Concejal indígena Martha Jaya, fue electa como vicealcaldesa de Latacunga

Con seis votos a favor y cuatro en contra fue electa la concejal por Pachakutik Martha Jaya, como vicealcaldesa de Latacunga, la edil es oriunda de la parroquia Toacaso, y en su discurso de posesión manifestó que su gestión será una lucha constante por las comunidades rurales, por la gente empobrecida y por la interculturalidad que, asegura, no puede quedar como letra muerta en la Constitución.

Juez llama a juicio a Glas y Bernal por el caso Reconstrucción de Manabí Leer más

“Soy una mujer indígena, nací en una comunidad de este hermoso cantón, de esta hermosa provincia. No he salido de donde nací, y ni pienso salir. Yo cocino, yo plancho, yo cuido a mis animales. Y si ahora me toca dormir menos por esta designación, lo haré”, indicó.

Jaya, destacó que su representación tiene como eje central la defensa de los sectores más vulnerables, especialmente en el ámbito rural. “Sabemos las realidades de nuestras comunidades. Hay familias que comen una sola vez al día. Sabemos de mujeres que han muerto en el camino por no llegar a tiempo a un hospital, niños que han fallecido porque no hay condiciones, porque no hay vías”, denunció.

Desde su visión comunitaria, la nueva vicealcaldesa asegura que continuará luchando por mejorar los servicios básicos en las zonas más alejadas de Latacunga y garantizar el acceso a salud, educación y conectividad. “Esto va a ser siempre nuestra lucha: por los más empobrecidos”, sentenció.

La primera mujer indígena en ser vicealcaldesa

Martha Jaya es la primera mujer indígena en ocupar la Vicealcaldía del cantón, un hecho que resalta en su discurso como símbolo de avance en la representación política de los pueblos y nacionalidades. “Vengo con la fuerza de mis ancestros, con la sabiduría de mi pueblo. Represento a quienes labran la tierra, a quienes aún mantienen viva la cultura y la tradición”, expresó.

Aunque reconoce que su vida ha estado estrechamente vinculada al mundo rural, Jaya también manifestó su intención de trabajar en favor de los barrios urbanos donde, según dijo, también existe pobreza. “Sé que hay personas en la ciudad que se levantan a las cuatro de la mañana y se acuestan a las once de la noche. También necesitan apoyo de las autoridades”, recalcó.

En su mensaje final, subrayó la necesidad de superar las inequidades que existen entre sectores urbanos y rurales, ricos y pobres. “No son viejas políticas de derecha o izquierda. ¿Cómo es posible que unos vivamos en mejores condiciones y otros en peores? Eso es inequidad”, cuestionó.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.