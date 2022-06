La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anuncio la madrugada de este 17 de junio de 2022 que en 48 horas coordinará la logística para caminar hacia Quito y participar en las protestas que se desarrollan en la capital.

Lasso: "No vamos a privatizar nada en sectores estratégicos ni servicios públicos" Leer más

La respuesta llegó horas después de que el presidente Guillermo Lasso hiciera un llamado al diálogo "como la mejor salida", proceso para el cual ya habría recibido ofertas de mediación de las Naciones Unidas, la Iglesia y la academia.

El presidente destacó que en cuatro días de manifestaciones, la fuerza pública ha actuado con prudencia y no ha habido heridos. Sin embargo, advirtió que su Gobierno está listo para impedir que las manifestaciones se vuelvan violentas, para lo cual se hará un uso progresivo de la fuerza.

"Usted dice que el diálogo es el mejor procedimiento para resolver los problema, totalmente de acuerdo, pero el diálogo debe tener resultados. Ofrece el diálogo, pero a la vez amenaza con el uso progresivo de la fuerza", respondió en un vídeo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

En su discurso, Lasso aseguro que, a diferencia de 2019, cuando se eliminó el subsidio a los combustibles, en esta ocasión no hay una detonante ni un motivo que justifique la protesta violenta. "Nadie ha pensado en privatizar ningún sector estratégico ni servicio público", aseveró.

El dirigente indígena rechazó que no exista razones para reclamar "porque seguramente usted no compra en el mercado aquí en el Ecuador y no se da cuenta como han incrementado los precios de los productos de primera necesidad", señaló Iza.

El presidente Lasso anuncio que se encuentra preparando mecanismo para compensar las consecuencias económicas de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

"Estamos buscando mecanismo de alivio a las deudas de los más pobres (...) Demasiadas veces la política en el Ecuador ha sido sacar lo peor de nosotros. Cambiemos la historia. Háganos buena política y saquemos los mejor de cada uno. Tenemos que sentarnos en una mesa y juntos buscar soluciones", señaló el mandatario.

De su lado, Iza anuncio que el paro se mantiene indefinido a nivel nacional desde los territorios. No irán a ningún diálogo que no tenga resultados.

"En el plazo de 48 horas coordinaremos las condiciones logísticas de alimentación, vitoallas desde nuestra comunidades y organizaciones para caminar y participar en las movilizaciones en Quito", manifestó.

El fantasma de la desconfianza por Ecuador ronda a inversores Leer más

Los dirigentes indígenas también proponen convocar a una asamblea popular ampliada para tomar resoluciones y aportar con soluciones a la situación del país. "Si usted no está dispuesto a sacar adelante a este país, entonces que seamos los colectivos y organizaciones las que saquemos adelante el país", señaló Iza.

La Conaie también exigió a sus dirigentes de base que controlen y eviten cualquier posibilidad de que haya vandalismo en las protestas, para que no desemboquen en actos delictivos.