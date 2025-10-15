Conaie niega reunión con el Gobierno y vías de Imbabura siguen cerradas

La Conaie dice que Marlon Vargas no se retrató con el ministro John Reimberg. Los bloqueos de vías continúan en Imbabura

Aunque el Gobierno y diferentes representantes indígenas anunciaron que el paro se suspendía, otros dirigentes desconocieron el acuerdo.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se pronunció la noche de este 15 de octubre de 2025, tres horas después del anuncio del fin del paro nacional, efectuado a las 18:00 de este miércoles, tras un diálogo entre representantes indígenas y el ministro del Interior, John Reimberg. Allí negó que el presidente de la organización, Marlon Vargas, se haya reunido con el Gobierno.

"El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, no se ha reunido con el Gobierno ni con ningún representante oficial", dijo la Confederación en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), en donde señaló que una supuesta imagen donde se retrata al dirigente con Reimberg fue "generada por inteligencia artificial" (IA).

Según la Conaie, la emisión de esos mensajes manipulados no pertenecen a la organización y calificó a esos contenidos como una "campaña de desinformación malintencionada que busca confundir al país y debilitar la lucha del movimiento indígena".

La aclaración se emitió después de que se difundieron mensajes en redes sociales en donde representantes indígenas y comuneros dijeron que desconocían el acuerdo que suspendía el paro e increpaban a la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, pues señalaban que las manifestaciones continuarían.

¿Por qué desconocen el acuerdo con el Gobierno?

Según los manifestantes, la medida de hecho se mantenía porque el Gobierno no habría acogido la demanda de liberar a los comuneros detenidos, quienes estarían internos en la cárcel de Imbabura. Esa sería la razón por la que el cierre de las carreteras en esa provincia persiste.

Así están las vías en Imbabura

Así lo señala el reporte del estado de las carreteras del ECU 911. La entidad informó que las vías "que presentan novedades" en Imbabura con corte a las 21:54 son:

San Roque - Otavalo

Otavalo - Selva Alegre

Otavalo - Cotacahi

Cotacachi - Apuela - García moreno

Ibarra - Imbaya - Urcuquí

Otavalo - González Suárez.

El Gobierno no se ha referido a los bloqueos. Sin embargo, Reimberg indicó al final de la primera cita del diálogo que la Fuerza Pública se mantendrá en la provincia hasta que las actividades se normalicen.

