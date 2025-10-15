Manifestantes se concentran en Otavalo y desconocen el acuerdo que puso fin al paro

Increparon a la alcaldesa de Otavalo tras falta de socialización de los puntos del acuerdo entre dirigentes y Gobierno

Manifestantes llegaron a la sede de la Alcaldía de Otavalo en busca de respuesta tras el anuncio de un acuerdo entre dirigentes indígenas y el Gobierno.

“Seguimos en paro”, gritan un grupo de ciudadanos en los exteriores de la sede del Municipio de Otavalo, donde decenas de manifestantes llegaron en busca de respuestas tras el anuncio de un acuerdo entre dirigentes de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI) y el Gobierno Nacional que puso, en teoría, fin al paro en la provincia de Imbabura.

En el sitio, la turba increpó a la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, quien intentó dialogar con los ciudadanos y calmar la situación sin éxito.

Los manifestantes exigen información sobre los puntos del acuerdo y aseguran que los detalles no se socializaron con toda la comunidad. "Recordemos que lo que tenían que hacer los líderes y dirigentes de cada comunidad era llevar esa información. Lo que ustedes están diciendo ahorita, eso era lo que tenían que hacer en sus comunidades, ir con esa voz y esas propuestas a la reunión", respondió la funcionaria.

El grupo reunido aseguró que no reconocen a sus dirigentes y por tanto exigen mayor efectividad en los procesos de negociación entre las autoridades. En ese contexto, exhortaron a la alcaldesa a que adelanten la conformación de las mesas de diálogo anunciadas para el lunes, 20 de octubre de 2025, y que en su lugar se conformen en el venidero fin de semana.

En respuesta, la alcaldesa de Otavalo manifestó que si el pueblo le solicita convocar a todos los dirigentes, lo hará, declaración que fue recibida con aplausos y ovaciones por parte de los asistentes.

La autoridad explicó que no había tomado esa decisión antes porque hacerlo implicaría “dañar las estructuras propias de organización comunitaria”, que deben ser respetadas por cada territorio.

En su intervención, también se refirió a que los detenidos se encuentran en Ibarra, quienes —según informó— aún permanecen en esa ciudad y tendrán audiencia recién el viernes, ya que el juez debe revisar el expediente de los últimos dos meses antes de pronunciarse.

Finalmente, la alcaldesa indicó que varios de los manifestantes detenidos en los últimos días ya han sido liberados, e instó a los presentes a comunicarse con sus familiares para verificarlo.