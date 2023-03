La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) acoge hoy, 17 de marzo del 2023, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana una asamblea de organizaciones sociales y de la sociedad civil para analizar la coyuntura política del país, donde el presidente, Guillermo Lasso, afronta un proceso de juicio político.

Cuando la disidencia se vuelve oficial Leer más

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, especificó que en la cita analizaron la “crisis institucional” que atraviesa el país, justo a pocas horas de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) analizara el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

La acusación contra Lasso se basa en los presuntos delitos concusión y peculado (malversación), lo que previamente deberá ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada y que la Asamblea, de mayoría opositora, pueda seguir adelante con el proceso.

El segundo tema que tratan en la reunión tiene que ver con los diálogos que mantienen con el Gobierno tras las movilizaciones de junio pasado. Iza puntualizó que trataron, con especial interés, el tema relacionado con la extracción minera, a la que se oponen los grupos indígenas.

El tercer tema del encuentro gira en torno a iniciar un proceso para “recuperar ese sentimiento popular” en torno al Gran Parlamento Plurinacional, indicó. La cita fue restringida a los dirigentes para discutir los mencionados temas que se analizarán posteriormente de forma ampliada en otros encuentros.

28 de marzo el movimiento indígena prevé entregar el proyecto de Ley de Aguas en la Asamblea Nacional.

Aclaró que su organización no ha puesto fechas para movilizaciones o para una paralización nacional, pues la Conaie no camina “ni con especulaciones ni construyendo escenarios”, sino “sobre la realidad para no estar en contra del pueblo ecuatoriano”.

Miramos realmente con preocupación que dicen que el movimiento indígena quiere desestabilizar. Señores, aprendan a reconocer que les quedó grande la administración del Estado, hay un nivel de inseguridad, no se puede salir a las calles. Leonidas Iza, presidente de la Conaie

Paro: Analizan posible filtración de violentos en marchas del 8 de marzo Leer más

El movimiento indígena ha protagonizado dos paros nacionales recientes, uno en octubre de 2019 y el otro en junio de 2022. Ambos con actos violentos que afectaron principalmente el patrimonio público y privado de Quito, y también con pérdidas millonarias para la economía nacional. Ni él ni la dirigencia se han sometido a la justicia ordinaria para responder por los daños provocados.

El líder adelantó que el próximo 28 de marzo presentarán su proyecto de Ley de Aguas, un tema que también se trató en el encuentro de ayer. El presidente de la Conaie indicó que esta misma tarde informarán sobre los resultados del encuentro. Hasta el cierre de esta nota se esperaba un pronunciamiento.