Tras la cuarta reunión entre el gobierno y la dirigencia indígena, ambos grupos llegaron a un consenso para que se conforme un sub mesa netamente técnica que trate los mecanismos que se podrían aplicar para entregar el combustible subsidiado a los sectores que más lo necesitan, a la par de como determinar quiénes serían los beneficiarios.

El ministro de Trabajo, Darío Herrera, explicó que el gobierno tiene plazo hasta el próximo 7 de agosto para entregar la información requerida para que la mesa realice su trabajo y en, aproximadamente, de dos días podría instalarse. No necesariamente estarán los líderes o representantes del gobierno.

“Esta mesa técnica tendrá a posibilidad de invitar a expertos, será más pequeña, con menos personas... Los técnicos tienen que definir si el plan piloto es necesario o no. El momento en que usted implementa algo a nivel nacional y en el caso que no funcione tiene un impacto a nivel nacional”, manifestó el funcionario.

Durante la reunión de trabajo se ratificaron los cuatro puntos en los que tienen consenso, como el de ratificar el alcance del Decreto Ejecutivo 467; la política pública que respete los principios de eficiencia, solidaridad y subsidiaridad en la aplicación de los subsidios; derivar los recursos del ahorro de la focalización para beneficiar a la población con indicadores más críticos de pobreza y vulnerabilidad, sectores productivos de mayor impacto para la economía de todos los ecuatorianos.

Los otros cuatro más serán definidos en la submesa que se conformará. “No se ha tomado el tema de la liberación del precio de los combustibles. Se está discutiendo la política de la focalización. No está incluido (el plan piloto) por lo tanto ese no es un punto de acuerdo. Se analizará, pero no es un punto de acuerdo”, manifestó Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Una decisión en esta mesa tardará más de los cinco días que inicialmente fueron otorgados, de hecho, podría abarcar los 90 días que durará el diálogo nacional y finalizarían en octubre. Los representantes argumentan que por la delicadeza del tema no se puede tomar una decisión apresurada, aseguraron