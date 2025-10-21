¿Cómo saber si soy Miembro de Mesa (JRV) en el Referéndum 2025? Requisitos y multas

Consulta aquí si eres Miembro de Mesa en la consulta popular

El próximo 16 de noviembre, Ecuador vivirá un nuevo proceso electoral. Para conocer tu lugar de votación o si fuiste seleccionado como Miembro de Mesa (JRV) en el Referéndum y Consulta Popular 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una consulta en su portal oficial.

Si fuiste elegido, deberás asistir a votar y quedarte en la mesa. Si no te presentas y no tienes justificación, podrías enfrentar multas y sanciones.

Para ejercer tu derecho al voto, deberás presentar tu cedula de identidad original o pasaporte.

¿Dónde consultar si soy miembro de mesa?

Al consulta el lugar de votación con el número de cédula, el sistema informará la provincia, cantón, parroquia, zona, recinto electoral y número de Junta Receptora del Voto, donde deberá sufragar. Además, conocerá si es miembro de mesa o no.

Multas en la consulta popular y referéndum



$47 por no acudir a votar

$47 por no asistir a las capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV)

$70,50 por no presentarse a integrar las JRV

Por otro lado, el abandono de la mesa electoral durante la votación puede conllevar una sanción económica que va desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, lo que equivale aproximadamente a entre $5.170 y $9.400 dólares.

El abandono de la mesa electoral es de las multas económicas más fuertes. canva

