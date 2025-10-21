Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Consulta si eres Miembro de Mesa.
Consulta si eres Miembro de Mesa.canva

¿Cómo saber si soy Miembro de Mesa (JRV) en el Referéndum 2025? Requisitos y multas

Consulta aquí si eres Miembro de Mesa en la consulta popular

El próximo 16 de noviembre, Ecuador vivirá un nuevo proceso electoral. Para conocer tu lugar de votación o si fuiste seleccionado como Miembro de Mesa (JRV) en el Referéndum y Consulta Popular 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una consulta en su portal oficial.

Si fuiste elegido, deberás asistir a votar y quedarte en la mesa. Si no te presentas y no tienes justificación, podrías enfrentar multas y sanciones.

Para ejercer tu derecho al voto, deberás presentar tu cedula de identidad original o pasaporte.

RELACIONADAS
El bono debe ser utilizado únicamente para el negocio.

Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

Leer más

¿Dónde consultar si soy miembro de mesa?

Al consulta el lugar de votación con el número de cédula, el sistema informará la provincia, cantón, parroquia, zona, recinto electoral y número de Junta Receptora del Voto, donde deberá sufragar. Además, conocerá si es miembro de mesa o no.

RELACIONADAS

Multas en la consulta popular y referéndum

  • $47 por no acudir a votar
  • $47 por no asistir a las capacitaciones para los miembros de las juntas receptoras del voto (JRV)
  • $70,50 por no presentarse a integrar las JRV

Por otro lado, el abandono de la mesa electoral durante la votación puede conllevar una sanción económica que va desde 11 hasta 20 salarios básicos unificados, lo que equivale aproximadamente a entre $5.170 y $9.400 dólares.

El abandono de la mesa electoral es de las multas económicas más fuertes.
El abandono de la mesa electoral es de las multas económicas más fuertes.canva

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ATM realiza cierre vial en el centro de Guayaquil: esta es la razón

  2. Fausto Jarrín, exabogado de Correa, ahora asesor presidencial: Rovira lo confirma

  3. Gustavo Petro a Trump: “La cocaína ya no sale de Colombia... se está yendo por Manta”

  4. La parálisis presupuestaria en EE.UU. comienza a afectar la defensa nuclear

  5. One Piece y redes sociales, así protesta la Generación Z en Perú

LO MÁS VISTO

  1. Comió sushi en Ecuador y acabó en cuidados intensivos: el duro relato de Yuli Vargas

  2. Paulina Tamayo, la ‘Grande del Ecuador’, fallece a los 60 años

  3. Nestlé aplica recorte masivo: suprimirá 16.000 puestos de trabajo

  4. Temblor en Ecuador hoy: Sismo se sintió este 20 de octubre

  5. Luis Antonio Ruiz fue hospitalizado en España: lo que se conoce sobre su salud

Te recomendamos