Cómo identificar los correos falsos del SRI que buscan estafar a usuarios

El SRI alerta sobre fraudes digitales y suplantación de identidad para robar datos bancarios a contribuyentes

Referencial. La gestión de documentos y finanzas personales puede verse afectada por intentos de estafa mediante correos electrónicos falsos que suplantan al SRI

El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió una alerta urgente este 11 de febrero de 2026 ante la proliferación de fraudes que utilizan ilegalmente su nombre e imagen. Según la administración tributaria, estas redes delictivas han sofisticado sus métodos con un objetivo claro: extraer información personal y financiera de los ciudadanos mediante el engaño.

Canales digitales y sitios web bajo sospecha

La institución ha detectado una ofensiva de ataques a través de múltiples frentes tecnológicos. Entre los mecanismos más comunes se encuentran el envío de correos electrónicos falsos y mensajes de texto con enlaces maliciosos diseñados para redirigir a los usuarios a portales fraudulentos. En estos sitios, que imitan la estética oficial y el logotipo del SRI, se solicitan datos sensibles o se exigen pagos por trámites inexistentes, captando información confidencial bajo una apariencia de legalidad.

Falsos auspicios y modalidades de contacto directo

Más allá de la web, la entidad identificó la creación de perfiles no autorizados en redes sociales y comunicaciones engañosas que ofrecen auspicios publicitarios para una supuesta "revista tributaria", publicación que el SRI desmintió tajantemente. Asimismo, se alertó sobre llamadas telefónicas donde estafadores solicitan registros de cuentas bancarias bajo la promesa de gestionar devoluciones de impuestos, además del uso de aplicaciones móviles apócrifas que no pertenecen al ecosistema digital del ente estatal.

Canales oficiales y mecanismos de denuncia

Para salvaguardar la seguridad de los usuarios, el SRI enfatizó que jamás solicita información confidencial ni requiere pagos en efectivo por ningún medio. La institución recordó que sus notificaciones oficiales provienen exclusivamente de los dominios institucionales autorizados:

sri.informacion@infosri.gob.ec

cobrosri@infosri.gob.ec

controlsri@infosri.gob.ec

infosri@infosri.gob.ec

Ante cualquier contacto sospechoso, se exhorta a la ciudadanía a denunciar a través del portal www.sri.gob.ec o mediante la línea telefónica 1700 774 774.

