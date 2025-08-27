¿Cómo fue localizado Gael Emilio Zúñiga Moya tras su desaparición en Cuenca?

El menor, reportado como desaparecido en Cuenca, fue localizado en Venezuela. ¿Qué pasó?

Gael Emilio Zúñiga Moya apareció en Venezuela: menor reportado como desaparecido en Cuenca está sano y salvo.

El caso de Gael Emilio Zúñiga Moya, reportado como desaparecido en Cuenca el pasado 20 de agosto de 2025, tuvo un giro. El menor fue localizado en Venezuela, "en buen estado de salud" y acompañado de su madre, según confirmaron las autoridades la tarde de este miércoles 27 de agosto.

La Policía Nacional del Ecuador informó que, tras recibir la denuncia en la Fiscalía del Azuay, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda e investigación. Como parte de las diligencias, se recabó información con familiares, allegados y en redes sociales.

¿Qué pasó con Gael Emilio Zúñiga Moya y por qué apareció en Venezuela?

En un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución detalló: “Ante la denuncia presentada en Fiscalía Ecuador sobre la presunta desaparición del menor G.Z. y su madre en el cantón Cuenca, informamos que, tras activar el protocolo de búsqueda e investigación, se realizaron labores de recolección de información con familiares, amigos y en redes sociales”.

#ACLARACIÓN ||



Ante la denuncia presentada en @FiscaliaEcuador sobre la presunta desaparición del menor G.Z., y su madre en el cantón #Cuenca, informamos que, tras activar el protocolo de búsqueda e investigación, se realizaron labores de recolección de información con… pic.twitter.com/DELetRAerU — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 28, 2025

Posteriormente, la investigación permitió establecer contacto con familiares del menor en Venezuela. Mediante una videollamada, la madre confirmó que se encuentra en ese país junto a su hijo, ambos en buen estado de salud.

Aunque no se han revelado detalles sobre cómo salieron del Ecuador, se conoce que el menor fue visto por última vez en una zona residencial de Cuenca, en la intersección de Pasaje 1 de Mayo y avenida Primero de Mayo.

La Policía indicó que continuará con las diligencias correspondientes en coordinación con la Fiscalía, para esclarecer todos los pormenores del caso.

¿Qué pasó con Gael Emilio Zúñiga Moya?

El 27 de agosto, la Fiscalía General del Estado había difundido en sus canales oficiales el anuncio de desaparición de Gael Emilio Zúñiga Moya, solicitando información a la ciudadanía para ubicarlo. Horas después se conoció que estaba fuera del país.

