Ante la falta de insumos médicos, reactivos y personal sanitario, la comisión especializada Permanente del Derecho a la Salud y el Deporte instó al ministra de Salud, Ximena Garzón, ha declarar al sistema sanitario en crisis.

El presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina y Jorge Bucaran, representante del colegio de médicos del Guayas, la tarde de este lunes 30 de mayo, enumeró las deficiencias que se registran en los hospitales de la red de Salud Pública y de la Seguridad Social.

"La situación se torna muy difícil cuando un paciente no es aceptado en un casa de salud porque no hay insumos o están copadas. No hay tecnología, no hay medicina, no hay talento humano", enumeró Molina.

Para ejecutar esta declaratoria, el presidente de la Comisión hizo un llamado a la ministra de Salud, Ximena Garzón y al presidente del Seguridad Social, a rendir cuentas sobre tales deficiencias en la salud del país.

"Nos declararemos en comisión general para que los presidentes de los colegios (de médicos) acudan a la Asamblea Nacional y pregunten, junto a los asambleístas, a la ministra de Salud y al presidente del Seguro Social, causante de la crisis que sufre la seguridad social, qué está ocurriendo en el país", expresó Molina, quien aseguró que aún no entregan ante el legislativo el informe final de una investigación, realizada por el comisionado, donde se devela el origen del déficit que aqueja a la salud pública.

Por su parte, Gina Mendoza, presidenta del Colegio de Enfermeros y Enfermeras del Guayas, detalló que en los hospitales de la Salud pública y la Seguridad Social no hay insumos "tan básicos como vías de tres pasos para canalizar a pacientes", ni personal suficiente para atender a los usuarios. "Para cubrir los turnos y dar atención, tenemos que doblar esfuerzos porque no hay personal".

Molina fue contundente al decir que, si Salud no atiende la recomendación del Comisionado y no acude ante la Asamblea Nacional, junto al director de la Seguridad Social, a rendir explicaciones, iniciarán un juicio político por incumplimiento de funciones.