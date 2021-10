La respuesta no demoró. El titular de la Comisión de Garantías Constitucionales, José Cabascango, rechazó la invitación del presidente Guillermo Lasso para que los comisionados visiten el palacio de Carondelet y pueda ahí responder a sus preguntas una vez que todos los convocados en la investigación de los Pandora Papers hayan pasado por la mesa. "Esta es la Comisión de Garantías Constitucionales y no la Comisión de Fiscalización que toma comparecencias a domicilio", respondió Cabascango en el marco de la sesión de la tarde de hoy, 20 de octubre de 2021, en la que estaba convocado Lasso.

RELACIONADAS Guillermo Lasso se excusa de acudir hoy a la mesa que investiga los Pandora Papers

El primer mandatario respondió a la convocatoria con una carta que remitió a la Comisión y que fue leída por la secretaria de la misma. En ella, además de invitar a la mesa al palacio, explica una vez más que es uno de los principales pagadores de impuestos del país con más de 588 millones de dólares en 15 años de forma directa e indirecta. Y que cumplió con la ley de la consulta popular de 2017 al no contar con activos en paraísos fiscales para la inscripción de su candidatura presidencial. En la carta, el presidente pone en duda la competencia de la mesa legislativa para investigarlo sino que esta recae en la Contraloría.

Esta comisión, en representación de nuestros mandantes, convoca a usted presidente de la República por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley para que comparezca el viernes 22 de octubre de 2021 a las 08:00 ante esta Asamblea Nacional. José Cabascango, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Una silla vacía con el nombre del presidente (con su apellido escrito con una sola S) fue colocada al lado izquierdo de Cabascango, quien fustigó al jefe de Estado y el contenido de su carta. Pidió a la secretaria leer el inciso 4 del artículo 76 y el inciso 1 del artículo 77 de la Ley de la Función Legislativa para recordarle que no comparecer o no remitir la información es causal de enjuiciamiento político y que el pleno de la Asamblea puede delegar a la cualquier comisión la investigación de algún caso de interés público. "Por eso quiero dejar por sentado que esta comisión y el país entero esperaban este encuentro con el presidente Guillermo Lasso para que de forma personal brinde respuestas sobre la investigación en la que esta involucrado y le diga la verdad al país", leyó Cabascango en una hoja.

La silla vacía que dispuso la comisión para evidenciar la inasistencia del presidente Lasso. @AndreSamaniego_

Cabascango manifestó su preocupación en nombre de la comisión que en la mañana no hayan asistido a la invitación varias personas, entre ellas María de Lourdes Alcívar, esposa de Lasso, y su hijo Santiago Lasso Alcívar. Dijo que esta falta de colaboración, a la que se suma la excusa del presidente, "obstaculiza el proceso que se encuentra llevando a cabo esta comisión e irrespeta las competencias y atribuciones que tiene la Asamblea como primera función del Estado... La no comparecencia del presidente no da la espalda a esta comisión sino al país".

RELACIONADAS La Comisión que investiga los Pandora Papers convocará de nuevo a quienes no asistieron

Cabascango una vez terminó su intervención procedió a suspender la sesión ante la insistencia del legislador Virgilio Saquicela, de las filas oficialistas, de solicitar la palabra. Con un breve cruce de la palabras entre este y algunos legisladores de Pachakutik terminó la sesión.