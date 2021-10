Serán llamados de nuevo. La Comisión de Garantías Constitucionales que investiga el caso Pandora Papers en la Asamblea Nacional suspendió la sesión de la mañana de hoy, 20 de octubre de 2021, y con seis votos a favor decidió que quienes no asistieron a la comparecencia, entre ellos María de Lourdes Alcívar, esposa del presidente Guillermo Lasso, y su hijo Santiago Lasso Alcívar, sean convocados nuevamente para este sábado.

Varios miembros de la mesa sobre todo los correístas y oficialistas se enfrascaron en un cruce de argumentos sobre el llamado que la mesa hiciera a los familiares del primer mandatario. "Nadie reclamó cuando se convocó a los familiares del expresidente Lenín Moreno en caso Inapapers o a los familiares de Bella Jiménez", argumentaron voces del correísmo.

Previamente, la secretaria de la comisión leyó una carta firmada por ambos parientes del primer mandatario y su abogado Eduardo Carmigniani en la que se excusan de asistir ya que no están obligados legalmente por no ser funcionarios públicos y delegan, si así lo considera la mesa, a que su abogado responda las preguntas. La legisladora y vicepresidenta de la mesa, Victoria Desintonio, llamó a la mesa a no cerrarse a esta oportunidad.

Las voces oficialistas instaban al presidente a clausurar la sesión ya que ninguno de los convocados asistió. A lo que los correístas respondieron que no debía ser clausurada sino suspendida que se sea retomada el sábado. La moción vino de Desintonio, esto luego de que también se conociera la excusa de Roger Arosemena, convocado a la mesa y quien en calidad de funcionario público sí está obligado a comparecer. Arosemena aseguró no poder responder al llamado de la comisión hasta el viernes por lo que la mayoría de comisionados decidió, con seis votos a favor y dos en contra de los oficialistas Gruber Zambrano y Virgilio Saquicela, suspender la sesión y retomarla el sábado y volver a convocar a quienes no asistieron.