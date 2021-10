Guillermo Lasso se excusa de acudir hoy a la mesa que investiga los Pandora Papers

La respuesta. El presidente Guillermo Lasso no asistirá hoy, 20 de octubre de 2021, al llamado que le hiciera la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional en el marco de la investigación por los Pandora Papers. En un carta con fecha de hoy y remitida al presidente de la mesa, José Cabascango, el primer mandatario invita a los miembros de la comisión a responder sus preguntas en el Palacio de Carondelet una vez que todos los convocados en esta indagación hayan comparecido, "pues tengo pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho foro".

El documento de tres páginas empieza insistiendo en las explicaciones que el presidente Lasso ha dado sobre el caso publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y ante las preguntas que se entiende Cabascango envió en un oficio previo al primer mandatario, este concluye que la investigación va dirigida a determinar si su inscripción como candidato presidencial estuvo enmarcada en la ley de la consulta popular de 2017 que prohíbe a funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales.

Lasso reitera que la publicación periodística reconoce que las entidades Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas S.A., Positano Trade LLC y Tintoretto Internacional Foundation fueron "legamente disueltas en el pasado. Y nadie ha contradicho esta realidad". Y con respecto al banco panameño Banini y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust, el presidente ratificó que no tiene ninguna relación de propiedad ni administración.

Toda mi renta ha sido de fuente ecuatoriana y ha sido declarada en Ecuador, donde he pagado todos los impuestos de ley. No he recibido ninguna renta del exterior. Por lo tanto debo, desde el inicio, descartar cualquier insinuación en el sentido de que yo no hubiese cumplido cabalmente con el pago de todos mis impuestos. Tal como lo he hecho público, en los últimos 15 años, entre el Banco de Guayaquil, la Corporación Multibg S.A., el Fideicomiso GLM y yo hemos pagado en conjunto por impuestos y contribuciones la suma de $588'864.479,38.

Guillermo Lasso, presidente de la República.