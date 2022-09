La tarde del 27 de septiembre de 2022, luego de un cruce de propuestas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que una comisión ocasional multipartidista investigue la desaparición y asesinato de María Belén Bernal. Al inicio de la sesión, la asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), Victoria Desintonio, propuso que sea la mesa de Garantías Constitucionales sea la que se encargue del seguimiento de la muerte de la abogada, pero fue modificada por las propuestas de varios asambleístas.

"La Asamblea tiene una deuda con María Belén", señaló la legisladora de la bancada de Unión por la Esperanza (UNES), Victoria Desintonio, al solicitar que se incorpore a la programación del Pleno un proyecto de resolución para que la Comisión de Garantías Constituciones investigue el caso de la abogada asesinada.

Sin embargo, previo a votar de la moción, la legisladora de Pachakutik, Mireya Pazmiño, solicitó a la asambleísta Desintono que a su moción se agregue la conformación de una comisión ocasional multipartidista conformada únicamente por mujeres para que se encarguen de la investigación de la desaparición y asesinato de la abogada. Esto debido a que tres mesas legislativas (Comisión de Justicia, Comisión de Seguridad, Comisión de Garantías Constitucionales) estaban interesadas en tratar el caso de María Belén Bernal.

"Es el genuino deseo de hallar la verdad", argumentó la parlamentaria de UNES, Pamela Aguirre, quien se sumó a la propuesta de Pazmiño y nombró a las asambleístas Ana Herrera (UNES), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Marjorie Chávez (PSC), Yeseña Guamaní (Izquierda Democrática) y Amada Ortiz (Independiente) para que sean quienes conformen la comisión ocasional multipartidista. Mismas que, finalmente, quedaron como sus integrantes.

Petición que fue criticada por el presidente de la mesa legislativa de Justicia, Alejandro Jaramillo, y la legisladora de Pachakutik, Sofía Sánchez, y el parlamentario oficialista, Juan Fernando Flores, por considerarla como una forma de "politizar" el caso. "Ninguno de nosotros hemos sido invitados a una reunión (para discutir la conformación de la comisión ocasional)", cuestionó el jefe de bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe.

Asimismo, la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo, compareció ante el Pleno del Legislativo. "No me siento segura de que el Estado me devuelva la verdad", dijo Otavalo y pidió a los legisladores que hagan seguimiento a las autoridades de control, a la Policía Nacional, a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura. "No me siento segura que un policía investigue a otro policía", destacó Otavalo.

Con 88 votos el #PlenoLegislativo aprueba la conformación de la Comisión Especializada Ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo (+) de conformidad con el artículo 24 de la #LeyFunciónLegislativa. #FiscalizaciónYControlPolítico pic.twitter.com/6T0TtbkaMV — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 27, 2022

Así como lo hizo en las dos mesas legislativas que fue convocada, Otavalo recordó la cronología de hechos. En su exposición, la mamá de María Belén destacó que, en un inicio, "ninguna institución me ayudó. Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación... No había ser humano que nos ayude". Asimismo, cuestionó las declaraciones del presidente Lasso sobre la destrucción del edifico de oficiales de la Escuela Superior de Policía: "¿Qué saco con que derrumben el edificio? A mi hija la asesinaron vilmente".

Para el 28 de septiembre de 2022, se tiene previsto la comparecencia de varias autoridades relacionadas a la investigación de la desaparición y asesinato de María Belén Bernal. Entre ellas está el exministro del Interior, Patricio Carrillo, el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, el secretario de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez y la fiscal general del Estado, Diana Salazar.