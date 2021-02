La Comisión de Fiscalización aspira a conocer el juicio político al ministro Zevallos el próximo 22 de marzo

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional espera poder avocar conocimiento de lo pedido de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, el próximo 22 de marzo. Así lo comentó el presidente de la mesa legislativa, Elio Peña, en el marco de la reciente sesión de la comisión en la que fue calificado el juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch. Todo dependerá, dijo Peña, de que primero se evacúe la interpelación contra Isch para dar paso a la de Zevallos.

El ministro Zevallos no llegó a la Fiscalía para hablar de la compra de pruebas de Quito Leer más

El titular de la mesa legislativa precisó que hasta pasada las 10:30 de hoy, 22 de febrero de 2021, no llegaba a la Comisión el pedido de juicio político contra el ministro de Salud que ya fue aprobado por el Consejo de Administración Legislativa la tarde del sábado pasado. "Estamos a la espera de que deriven (el pedido) desde la Presidencia de la Asamblea Nacional. No podemos darle el tratamiento mientras no evacuemos el juicio contra el ministro de Trabajo", dijo Peña.

El juicio político contra Zevallos es impulsado por los legisladores Ángel Sinmaleza y Pabel Muñoz. Entre las causales esgrimidas por los asambleístas están las presuntas faltas en el cronograma y proceso de vacunación en contra de la COVID-19. Además, las presuntas irregularidades en la entrega de carnés de discapacidad, entre otros.

Juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Isch

Con 10 votos a favor, la Comisión de Fiscalización calificó el juicio político en contra del ministro de Trabajo, Andrés Isch, promovido por las legisladoras Marcela Aguiñaga y Marcela Holguín. El presidente de la mesa, Elio Peña, mocionó la aprobación de la calificación y luego la del cronograma de trabajo.

RELACIONADAS El CAL da paso a los dos pedidos de juicios políticos contra el ministro Zevallos

El asambleísta @ElioPk18 mociona la aprobación de calificación del pedido de juicio político en contra de @andresisch, ministro de @MinTrabajoEc. Con 10 votos a favor ha sido aprobada esta moción. pic.twitter.com/7wlLY1Cpc2 — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) February 22, 2021

La comparecencia de las legisladoras interpelantes está prevista para el próximo 24 de febrero. Peña dijo que el 19 de marzo próximo debe terminar el plazo de pruebas y que entre el 20 y 21 de marzo se compromete a elaborar y aprobar el informe para el conocimiento del pleno de la Asamblea, para que el día 22 de marzo avocar conocimiento del juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.