La Comisión de Disciplina de Pachakutik sanciona a la asambleísta Rosa Cerda

El coordinador nacional del Movimiento Pachakutik, Marlon Santi, confirmó este 10 de agosto de 2021 que la Comisión de Ética y Disciplina de la organización política impuso una sanción a la asambleísta por Napo, Rosa Cerda.

Según el dirigente, luego de seguir el debido proceso interno, esta instancia determinó, y dejó en firme, que la legisladora debe ser suspendida por dos semanas de sus funciones en la Asamblea Nacional.

“Asumirá su suplente durante los 15 días”, respondió Santi ante una consulta de EXPRESO, a través de un mensaje de texto.

A finales de julio, circuló un video en las redes sociales en el que se puede escuchar a Cerda hablar ante la militancia de Pachakutik en una convención de la organización política en Napo.

“De pronto les toque a mis compañeros de Pachakutik, les he dicho a mi compañero del GAD Sumaco, a Horacio, a Silverio, a todos, así sean de Pachakutik, cumpliré mis funciones. Eso he dicho, si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas compañeros”, señalo la legisladora en un momento de su intervención.

Las polémicas declaraciones fueron acompañadas por aplausos y la algarabía de los presentes en la reunión.

Contra Cerda también hay un proceso en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional que, el 2 de agosto pasado, calificó la queja presentada en su contra por el asambleísta independiente Eithel Zambrano.

Ayer, concluyó el plazo otorgado por esta instancia Legislativa para que la asambleísta Cerda presente sus pruebas de descargo y entregue una contestación a la queja planteada. El CAL deberá convocar a una sesión para analizar los documentos presentados por las partes y definir si debe haber una sanción.