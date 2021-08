La Asamblea se niega a debatir  resolución para pedir la renuncia a Rosa Cerda

La legisladora socialcristiana presentó la moción que no obtuvo los votos necesarios.

Sin los votos necesarios. La moción de la legisladora del Partido Social Cristiano, Marjorie Chávez, de incluir en el orden del día el debate de un proyecto de resolución que solicite la renuncia de la asambleísta Rosa Cerda no obtuvo los sufragios necesarios.

La legisladora, como anticipando que no obtendría las voluntades, empezó su breve discurso detallando los motivos por los que el proyecto de resolución podría no tener el apoyo de sus pares: exigir la renuncia es declarativo, que no se ajusta al marco normativo, o porque el Consejo de Administración Legislativa ya conoce la denuncia para sancionar a Cerda por unas polémicas declaraciones en las que insta a robar, pero robar bien.

Una vez detallados esos argumentos, procede a declarar que lo que busca su pedido de resolución es un pronunciamiento político en contra de cualquier comportamiento anti ético que la Asamblea Nacional debe rechazar para que, a ojos de la ciudadanía, el actual periodo legislativo no sea visto tal cual como el anterior.

No busco interferir en el proceso legal que ya se ha iniciado en contra de la asambleísta Cerda. La Constitución y la ley deben cumplirse, pero el objeto de la presente resolución busca simplemente un pronunciamiento político, firme y diáfano en contra de todo comportamiento anti ético de quienes conformamos esta Asamblea Nacional. Marjorie Chávez, legisladora del Partido Social Cristiano.

Chávez procedió a pedir que se proyecte un video con declaraciones de legisladores y coidearios de Cerda cuestionando sus desatinadas palabras e, incluso algunos, pidiendo la renuncia de la legisladora de Pachakutik. "La ciudadanía espera que actuemos en consecuencia con nuestro cargo y no con un falso espíritu de cuerpo", con esta frases Chávez termina su intervención para proceder a la votación. De los 128 asambleístas presentes, 92 se abstuvieron, 36 votaron a favor, 9 se ausentaron.