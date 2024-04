Colombia sobre Ecuador: "nuestra región no puede iniciar la senda hacia la barbarie"

Durante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), desarrollado este 10 de abril de 2024, los representantes de Colombia y Bolivia expresaron su condena a la incursión de la Policía ecuatoriana en la embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas.

La sesión, que fue solicitada por Colombia y Bolivia, se constituyó en una segunda jornada del pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya que el 9 de abril de 2024 ya mantuvo una primera jornada solicitada por la representación ecuatoriana ante el organismo.

En esa primera jornada, Ecuador, representado por el vicecanciller Alejandro Dávalos, expuso los procesos penales que pesan sobre el exvicepresidente Jorge Glas que, según el gobierno ecuatoriano, validan que México violó la Convención sobre Asilo Político, que prohíbe el otorgamiento de dicha protección a personas señaladas, procesadas o con sentencias ejecutoriadas por delitos comunes.

Previo a las intervenciones de los Estados miembros, el Consejo Permanente de la OEA se pronunció sobre un proyecto de resolución presentado por Colombia, que condena "enérgicamente" la intrusión de la Policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito.

La misma fue aprobada con el apoyo de 29 Estados presentes y el único voto en contra de Ecuador. El pronunciamiento, según señaló Colombia, fue producto de un consenso entre los países que, en su conjunto, condenan el accionar del gobierno del presidente Daniel Noboa.

Con 29 votos a favor, un voto en contra, una abstención, y dos países ausentes, el Consejo Permanente aprobó la resolución “Intrusión de la Policía Ecuatoriana en la Embajada de México en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, y la Institución del… pic.twitter.com/DpefjaUeNd — OEA (@OEA_oficial) April 10, 2024

La incursión de Ecuador ubica a la región en una "peligrosa senda" hacia la barbarie

Luis Vargas, embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo que las consideraciones de Ecuador expuestas por el vicecanciller Dávalos en la jornada del 9 de abril de 2024, como justificaciones de su actuar, no pueden ser aceptadas.

"Si lo hiciéramos, se consideraría excepciones para su aplicación (de la Convención) y ello pone en riesgo el funcionamiento del desarrollo del principio", acotó Vargas, quien hizo hincapié en que la Convención de Viena no puede ser obviada por ningún Estado.

Ratificó la postura del gobierno del presidente Gustavo Petro al señalar que el accionar de Ecuador "constituye una violación de las normas del derecho internacional, que exigen a los Estados solucionar sus divergencias, apelando a los medios de solución pacifica".

El embajador Vargas incluso señaló que "nuestra región no puede iniciar esta peligrosa senda de desconocimiento al derecho internacional, que es el camino más rápido hacia la barbarie".

Respecto a los argumentos de Ecuador sobre la incursión a la Embajada de México en Quito, Vargas señaló que "si el conflicto es que la inviolabilidad está perpetuando una situación de impunidad, para ello existen herramientas previstas en el derecho internacional".

Además, Colombia instó al gobierno de Daniel Noboa a que adopte las medidas pertinentes para salvaguardar la vida e integridad personal de Jorge Glas, quien recientemente tuvo un declive en su salud que motivó su traslado momentáneo a un hospital.

Durante su intervención, Colombia presentó el video que el presidente mexicano reveló sobre la captura de Jorge Glas en la Embajada de México en Quito. Captura de video

Jorge Glas no tiene imputaciones en el marco del conflicto armado interno de Ecuador

Por otra parte, el representante de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos(OEA), Héctor Arce, en la misma línea de Colombia, sostuvo que "lo hecho por Ecuador no se ha visto ni bajo los gobiernos dictatoriales ni en confrontaciones bélicas internacionales o mundiales se ha cometido un atropello de esta magnitud".

Respecto a Glas, el embajador boliviano señaló que aunque Ecuador argumentó estar en un conflicto armado no internacional, no sería una explicación válida. "(Jorge Glas) no estaba ni está procesado ni sentenciado por ninguna situación vinculada con la seguridad interna del Ecuador, narcotráfico u organizaciones armadas o subversivas".

Por ello, Arce instó a los Estados a que el actuar del gobierno ecuatoriano no puede quedar en la impunidad internacional: "No puede pasar desapercibido. De hacerlo, supondría la normalización de una práctica tan nefasta que marcaría un retroceso en la larga y compleja construcción del derecho internacional".

Pese a la enérgica condena de Bolivia, su representante ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) sostuvo que su gobierno se solidariza con la situación de violencia que pasa Ecuador y que también cuenta con su apoyo.

