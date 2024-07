Ecuador: La colaboración a la Policía, más allá de las donaciones

La ministra del Interior, Mónica Palencia, invitó el pasado jueves, una vez más, a la empresa privada a donar equipamientos y suministros a favor de la Policía Nacional. Al día siguiente, una concesionaria china donó dos camionetas a la Dirección Nacional especializada en la resolución de casos de Secuestro y Extorsión (Unase).

Daniel Noboa en Durán: "Las mafias tienen las horas contadas" Leer más

Ese acto forma parte del beneficio propuesto en la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que fue aprobada en diciembre de 2023. La normativa plantea la deducción del impuesto a la renta de un 150% a quienes realicen dichas donaciones .

El anuncio oficial del favor se dio a mediados de mayo, donde Palencia dijo: “Más que estar esperando la cooperación internacional, yo espero la reacción del pueblo ecuatoriano, que va a ganar mucho para fines tributarios. Me dirijo no solo a las grandes empresas, me dirijo a los profesionales, es importante cualquier donación a la Policía”.

📍#Guayaquil | La @PoliciaEcuador recibió la donación de dos camionetas 4x2 por parte de #DONGFENG Motor Corporation. 🛻



El Crnl. Pablo Ramos de la zona 8 junto al gobernador @Vicente_Auad formaron parte de la entrega de los automotores.



Agradecemos este aporte de la empresa… pic.twitter.com/fc3XWVLHx9 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) July 13, 2024

Hasta el momento no se conoce el total de las entregas que se han recibido. Lo que sí ha dicho la ministra Palencia es que el “ Ministerio, en favor de la Policía Nacional, ha creado una unidad especial ejecutora para este tipo de aportes ”.

Ya ocurrió... Todo el mundo donaba (terrenos para las UPC) Para la foto, pero después no sabían qué hacer con tantos terrenos” Daniel Pontón Experto en Seguridad

Una iniciativa que, para expertos en seguridad pública y de Estado, no está del todo mal, ya que la institución tiene varios años consecutivos con constantes recortes presupuestarios y de asignaciones. Una prueba de ello es que su parque automotor está totalmente colapsado. Sin embargo, advierten de ciertos peligros.

El primero es que debe existir una clara planificación de las necesidades de la Policía y los objetivos estratégicos que se quieren cumplir para así aceptar de forma sistemática lo que realmente va a servir para la administración policial.

“Ya ocurrió recientemente con los terrenos que donaban los gobiernos locales. Algo que les generó un problema, porque todo el mundo donaba para la foto, pero después no sabían qué hacer con tantos terrenos y tampoco tenían dinero para poner en regla esos territorios”, expuso Daniel Pontón, catedrático.

En el caso de los vehículos, EXPRESO ha evidenciado en publicaciones anteriores que se han dado casos con las compras realizadas por el mismo Gobierno nacional. Se adquieren unidades o medios de transporte y luego no hay dinero suficiente para los mantenimientos, repuestos y gasolina.

Ecuador: buena ejecución en seguridad, pero los resultados son tímidos Leer más

Estos rubros han sido colaboraciones de ciudadanos que viven cerca de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) o de gobiernos locales.

El analista señala además que, en el caso de la empresa privada, es mucho más delicado el tema, pues la Policía no solo necesita camionetas, sino otro tipo de vehículos que deben ser adaptados de acuerdo a la urgencia de los territorios en donde se van a utilizar.

RELACIONADAS 50 policías llegan a Babahoyo para reforzar la seguridad

“Puede que esas donaciones sean un efecto ‘yoyo’ para después poder ofertarse como el más idóneo para la contratación pública que se necesite, porque ahora estamos en un gobierno de transición, pero después si vendrá uno de cuatro años”.

Esto sin contar que pueda existir cierta simpatía de parte de la Policía con alguna empresa por donaciones ya realizadas con anterioridad, puntualizó

De acuerdo a la información del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio del Interior tiene codificado hasta el mes de junio más de $ 102 millones de dólares. De ese total, ha devengado desde enero hasta junio pasado un total de $37’887.248,27.

Durán: Noboa revela hallazgo de oficina paralela del municipio en allanamientos Leer más

Diego Pérez, asesor en temas de seguridad, concuerda en que antes de recibir las donaciones se debe tener una hoja de ruta para cumplir con los lineamientos de un plan macro de seguridad.

RELACIONADAS Empresas y universidades se unen por la seguridad y la convivencia ciudadana

“El Estado debe decir qué aceptará en la dinámica de cooperación y normar las condiciones, porque no se puede presumir que toda cooperación es necesaria y se debe aceptar”, enfatizó Pérez.

Pérez también resalta que en el presupuesto que recibe cada ministerio hay un monto destinado exclusivamente a obras públicas, servicios para inversión y bienes de larga duración.Según Finanzas, para esos ítems hay más de $ 66 millones y apenas se ha usado hasta junio del año en curso cerca de $400.000.

“No podemos cegarnos por lo que alguien nos pueda ofrecer, con ejecuciones presupuestarias tan pobres como se ha registrado en Finanzas. Entonces, el problema no está en la falta de recursos, sino en un tema de gestión y falta de visión”.

ALLANAMOS 6 INMUEBLES Y APREHENDIMOS A DOS IMPLICADOS ALIAS 'MACONDO' Y ALIAS 'ZARIGÜEYA', POR EL DELITO DE TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO



Mediante labores investigativas en el sector Nuevo Guayaquil, Distrito Nueva Prosperina #GYE, donde se intervinieron seis inmuebles utilizados… pic.twitter.com/w1oxqsHcWj — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 17, 2024

En ese orden, Pérez cuestiona que se pida la incorporación del apoyo a la ciudadanía con el aumento del IVA al 15%, acción que está en marcha desde abril pasado. En ese entonces se dijo que era para obtener el financiamiento necesario para combatir el conflicto armado interno.

No obstante, en comparación al régimen anterior, el Gobierno de Daniel Noboa ha devengado más recursos que en el mismo período del último año del presidente Guillermo Lasso y su ministro del Interior, Juan Zapata.

El documento del Ministerio de Economía y Finanzas expone que se codificó un total de $96’928.568,65 para el Ministerio del Interior, pero devengó apenas $ 8’644.273,72. Esto, un año después de haber puesto en funciones nuevamente a esa cartera de Estado.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.