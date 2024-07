Ministra de Inclusión: "La verdad es que no se ni quién será el alcalde de Durán"

Zaida Rovira, titular del MIES dijo que han invitado al alcalde Luis Chonillo para intervenciones y no ha contestado

En el sector 4 de la ciudadela Héctor Cobos en Durán, provincia del Guayas, hubo una feria ciudadana organizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) como parte de la intervención de seguridad que realizó el Gobierno Nacional en el mismo cantón.

En este evento, se entregaron 36 bonos a personas beneficiadas de los programas Mis Mejores Años, Mil Días y de Desarrollo Humano. La titular del organismo, Zaida Rovira, señaló que las personas escogidas son de zonas vulnerables y previamente estudiadas en los recorridos realizados anteriormente.

La funcionaria fue consultada sobre la participación del municipio en las intervenciones y respondió: "La verdad, no sé ni quién será el alcalde de Durán, no lo hemos visto y yo personalmente no lo conozco". Agregó que el trabajo del gobierno nacional es muy aparte de lo que haga su burgomaestre.

" No nos vamos a quedar con los brazos cruzados frente a autoridades locales que no trabajan para la ciudadanía" , enfatizó. Estas declaraciones vienen luego de que el presidente Daniel Noboa adelante que en el operativo de seguridad dado en la madrugada se encontr´´o una oficina clandestina municipal dedicada a la corrupción.

Cuando hacemos las brigadas invitamos a los alcaldes, pero lamentablemente aquí no tenemos respuesta" Zaida Rovira Ministra de Inclusión Económica y Social

Sobre este tema, señaló que se lo invitó desde mucho tiempo atrás, " desde que nos posesionamos, y no solo a él, sino a todas las autoridades locales . Cuando hacemos las brigadas invitamos a los alcaldes, pero lamentablemente aquí no tenemos respuesta", puntualizó.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha dado un pronunciamiento del burgomaestre que sobrevivió de un ataque armado el primer día de funciones como autoridad en 2023 y que desde entonces gobierna Durán de forma virtual.

Ayudas entregadas por el gobierno nacional

"La idea es que esta población no sea captada por los grupos criminales; para que exista una verdadera reconstrucción del tejido social", enfatizó la titular del ramo, quien subrayó que se han entregado más de 15,000 bonos y pensiones en el primer trimestre del 2024. Así también, se poryecta incluir a 300 nuevos usuarios.

En la cita estuvo el presidente Daniel Noboa, quien no hizo comentario alguno sobre los resultados de los operativos realizados en la madrugada en el sector de la Delia. Habló de la importancia de acompañar a la ciudadanía con obras sociales junto a las de seguridad.

Pero no proporcionó información sobre la desarticulación de la supuesta "oficina paralela del municipio (de Durán) en donde se hacían trámites que contribuían al tráfico de tierras y otros negocios ilícitos". Acto que llamó acciones del viejo Ecuador.

En ese momento también dijo que, "tomaremos Durán por nuestras propias manos... no se sorprendan si lo que viene es drástico, solo prepárense que las mafias tienen las horas contadas, el tiempo de los Glas y los Muentes se acabó".

