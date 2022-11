El CNE define los puntos para capacitar a los integrantes de mesas electorales

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene definidos 52 puntos, a nivel nacional, en los que los ciudadanos que fueron sorteados para formar las Juntas Receptoras del Voto podrán tomar las capacitaciones.

Este proceso empezará el 8 de noviembre y se ha definido que sea de forma presencial. En la página web del organismo electoral se encuentra el listado de locaciones, así como los horarios, en los que se darán los talleres en cada provincia.

Los ciudadanos podrán capacitarse incluso el mismo día de la elección, el 5 de febrero. Si el sorteado no toma los cursos debe pagar el 10 % del salario básico unificado ($ 42,5), si no conforma la mesa el 15 % ($ 63,75), a lo que se sumaría un 10 % más si no acude a sufragar.

El miércoles el ente electoral informó que notificó al 30% de personas que deberán formar parte de las mesas electorales. El plazo para eso concluye el 25 de noviembre. Según las estadísticas del CNE, 46.126 integrantes de las Juntas fueron notificados de forma electrónica, a través del correo, y a 19.403 se les informó de forma física.