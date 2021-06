Clausuraron año lectivo del servicio educativo de Nivelación y Aceleración Pedagógica

Este, martes 29 de junio se clausuró de manera virtual el año lectivo 2020-2021, en el régimen Sierra-Amazonía, del Servicio Educativo de Nivelación y Aceleración Pedagógica- NAP. Este brinda a niños y adolescentes de 8 a 18 años, en condición de rezago educativo, una enseñanza que fortalece sus destrezas y acelera su aprendizaje, contribuyendo al acceso, permanencia, continuidad y promoción en el sistema educativo.

El evento de clausura contó con la participación de la viceministra de Educación, Cinthya Game Varas, el subsecretario de Educación Especializada e Inclusiva, Daniel Crespo, estudiantes, docentes y padres de familia.

Game Varas precisó que 2.682 estudiantes del servicio NAP concluyeron sus actividades académicas en 165 instituciones educativas fiscales del régimen Sierra-Amazonía.

Dijo a los participantes que esto "es una muestra de que la educación evoluciona, se transforma y no se detendrá gracias a acciones como las que ustedes realizaron y que puede fortalecerse, con nuevas formas de enseñar y aprender”.

El docente NAP, Christian Carrasco recordó que la tarea de él y sus compañeros maestros es abordar la profesión con otros ojos y envueltos en un ambiente de comprensión. "Nos preocupamos mucho por velar por el bienestar de los estudiantes su función y rol que van a desempeñar, queremos garantizar su permanencia para atenuar el rezago educativo”.

Josué Antúa, estudiante NAP del nivel Superior de la Unidad Educativa Bosco Wisuma, dijo “si el docente no hubiera ido no habría estudiado, no hubiera aprendido nada; si conociera a alguien le diría que forme parte del servicio para que aprenda y pueda estar en el nivel al que pertenece”.