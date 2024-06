Claudia Sheinbaum es una incógnita sobre el futuro con Ecuador

Su origen político y la cantidad de votos alcanzados son dos factores que influyen en la forma en que manejará la política nacional y exterior la eventual ganadora de la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum.

La ganancia y el gran margen alcanzado, al lograr una diferencia del 30 % en los votos, hacen estimar que la heredera política de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emprenderá una reforma estructural e impondrá la agenda prevista por su antecesor.

El internacionalista Esteban Santos, catedrático de la Universidad de las Américas (UDLA), dice que la crisis diplomática entre Ecuador y México pasará de ser un “tema país” a una profundización de la postura mexicana.

Esa nación “quiere volver a ser una hegemonía en la región, a tener peso protagónico, y el impasse será utilizado como un asunto de unidad país. Veo nulo cualquier acercamiento político-diplomático con nosotros, pues la incertidumbre aún es grande. Difícil que se pueda asentar una agenda real de diálogo”, pronostica.

La profundización de la política exterior es algo que repite también Jesús López Almejo, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México (UNAM). “Creo que va a profundizar los canales que ha decidido AMLO para la solución pacífica de controversias, pero con Ecuador difícilmente se podrán solucionar las cosas hasta que Daniel Noboa siga en el poder”, estima.

El también investigador del Sistema Nacional Conahcyt México destaca que, aunque Sheinbaum es “demasiado prudente” y evita declaraciones explosivas que puedan afectar el tipo de cambio, que asusten a inversionistas o que generen un caos especulativo, el ser muy cercana a la canciller Alicia Bárcena marcará su posición, “mientras no se conduzcan las cosas como manda el Derecho Internacional, que se respete el asilo político y que se resuelva lo que México pide solucionar en la Corte Internacional”.

Santos cree que justamente ese es otro aspecto que impedirá un eventual acercamiento, porque Noboa ni ofrecerá disculpas públicas ni liberará a Jorge Glas, como ha solicitado el Gobierno mexicano.

Al catedrático ecuatoriano le preocupa que haya seis años más de continuismo, sin relaciones diplomáticas ni consulares, algo para él “impensable”.

López Almejo tampoco ve como solución la representación que dará Perú a Ecuador en ese país, pues los políticos de AMLO no tienen buenas relaciones con la mandataria Dina Boluarte. Cree que eso afectará más a nivel social, a los migrantes ecuatorianos y a un programa importante de estudiantes nacionales que acogía ese país.

La presidenta de la Asociación de Ecuatorianos en México, Anabela Meza, opina que el impasse ha calado ya entre los ciudadanos de a pie de ambos países. Recientemente afectó a las viajeros que se quedaron con sus boletos comprados de Aeroméxico, ya que la empresa decidió suspender la ruta.

“Tenemos el registro de 48 personas con vuelos cancelados”. El 70 % son ecuatorianos, el 28 % mexicanos y el 2 % de otra nacionalidad que iban de México a Ecuador”, mayormente por motivos de reunión familiar, precisa.

Pero no todos pierden. El denominado Grupo de Puebla sale fortalecido, afirma Santos. El domingo los correístas “quizá festejaron porque saben que tienen seis años más de impunidad y cobijo de ese país, no podrán ser sujetos de deportación y tendrán beneficios de un Ejecutivo que les da cobijo y trabajo dentro de su organización política”.

Así avanza el impasse

El pasado 29 de mayo la canciller Alicia Bárcena negó que México busque un diálogo con Ecuador o que haya solicitado a un tercer país mediar ante la crisis diplomática que se desató en abril, por la incursión en la Embajada mexicana en Quito.

La funcionaria aclaró que acudió a un tercer país, pero para que resguarde los bienes de los funcionarios diplomáticos que se quedaron en el edificio de la legación extranjera, ubicada en la avenida Naciones Unidas y 6 de Diciembre.

Bárcena insistió en que el tema con Ecuador se ventila en la Corte Internacional y que su postura no cambiará mientras Ecuador no se disculpe públicamente, no entregue a Glas y no ofrezca la no repetición del caso.

Por su parte, el Gobierno de Noboa ha señalado que no acogerá los pedidos de su par mexicano.

