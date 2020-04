Elizabeth Peña (arriba a la izquierda) compartió esta imagen de una reciente reunión familiar virtual. Cortesía

No es igual que tenerlos al lado físicamente, pero en época de cuarentena y con la necesidad de permanecer en casa para no contagiarse ni contagiar a los seres queridos con el coronavirus, las reuniones virtuales evolucionan en Guayaquil y ya no solo son para saludar y ver a los primos, sobrinos, abuelos o tíos, sino también para realizar otras actividades como jugar, orar o celebrar acontecimientos.

Tras el inicio de la cuarentena, numerosas familias guayaquileñas han adaptado aplicaciones y programas tecnológicos creados o pensados inicialmente para organizar citas virtuales de trabajo o de estudios, y que se utilizan para reuniones que unen a sus parientes y allegados, tanto si viven en la ciudad como si residen en el exterior.

“Hacer videollamadas con primas que viven en Alemania y conectarnos simultáneamente con otros familiares en Quito, Guayaquil y Estados Unidos ha sido lo mejor en estos momentos tan difíciles. Desahogo absoluto. Y vernos las caras, ver que estamos vivos, es lo más valioso”, dice la comunicadora porteña Cinthya Baratau.

Pero la reunión familiar ha pasado del simple saludo. “Hace poco fue el cumpleaños de mi cuñada que vive en Estados Unidos. Antes de la medianoche la llamamos y le cantamos feliz cumpleaños con todos los instrumentos musicales que teníamos a la mano. Fue algo muy divertido”, relata la profesional dedicada al manejo de marcas empresariales.

Cinthya Baratau, ausente en la imagen, compartió la captura de pantalla de la celebración familiar de un cumpleaños. Cortesía

Otros grupos unen a sus familiares y amigos para rezar por quienes han fallecido o están padeciendo enfermedades y pedirle a Dios que esta crítica situación pase pronto.

“Es reconfortante. Hace mucho bien. Rezamos el santo rosario todas las noches. Reímos y lloramos”, describe la maestra Martha María Bermúdez, quien vive en el sur de la urbe y comparte esa actividad con las familias de sus hermanos, primos, sobrinos y tíos.

Elizabeth Peña, también comunicadora y profesional en Relaciones Públicas, cuenta que en los primeros días se reunían por WhatsApp con tíos, hermanos y sobrinas. Después, lo hicieron también para jugar el tradicional ‘chantón’, a través de la aplicación Zoom.

“Hasta que un día, por Semana Santa, organizamos a casi toda la familia para orar. A esa reunión también se unió mi abuela materna que está en el campo, en la vía a Palenque”. Estima unas siete familias en total, con un promedio de tres o cuatro integrantes cada una.

Estos encuentros han sido útiles para ellos porque siempre han estado acostumbrados a las integraciones familiares. “Desde hace años acostumbramos reunirnos en cada cumpleaños, en cada fecha de celebración. Y cuando nos volvimos a reunir por vía tecnológica, nos pusimos a pensar que debemos estar así, juntos en oración, no solo en momentos críticos, sino siempre”,

Imagen de una pantalla compartida, facilitada por Martha Bermúdez, con las familias participantes en una reunión Cortesía

"Ayuda porque volvemos a vernos, sabemos si estamos bien y, sobre todo, nos fortalece el alma". Martha María Bermúdez

La psicóloga Miriam Álvaro, quien labora en departamentos de bienestar estudiantil de colegios públicos y privados de la ciudad, destaca los beneficios del uso de estas opciones tecnológicos para la integración familiar.

“La pandemia azota al mundo y la comunicación virtual ha tomado fuerza, ya que es el único medio que ha ayudado a fortalecer los lazos familiares, así como el afecto y la atención que en el mundo actual se están perdiendo por la necesidad económica y tener que salir de casa”, dice.

Algunas opciones tecnológicas para reunirse

Según un reporte reciente de la agencia EFE, en solo una semana Zoom Cloud Meetings pasó de 2.000 descargas diarias a más de 30.000 en las plataformas Android, más que otros soportes que también han registrado importantes aumentos como Skype y Houseparty. Las tres permiten videollamadas personales o grupales.

“En este momento en que nos vemos obligados a estar en casa, aparecen varias herramientas que permiten a las personas estar en contacto con sus familiares, de manera virtual. Entre las más conocidas están Zoom, Meet de Google, Microsoft Teams y las famosas videollamadas de WhatsApp”, coincide el magíster en Periodismo Digital y catedrático universitario Ángel Ochoa Morán.

Explica que las tres primeras, pensadas como apps para trabajo colaborativo empresarial o educacional, tienen características similares, ya que crean salas de reuniones a las que se puede acceder con un link y poseen la capacidad de chat grupal o individual.

“Si me pides recomendar, desde el punto de vista familiar, todas funcionan a la perfección, pero Meet de Google es la más sencilla y amigable”, dice.