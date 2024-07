Cinco funcionarios en la mira por la denuncia sobre el concurso para la CNJ

La vocal Solanda Goyes dice que no hay riesgo de que el concurso se caiga

Cinco funcionarios del Consejo de la Judicatura, tres actualmente separados de sus cargos, son objeto de una investigación por concusión, que involucra al actual concurso para elegir 10 jueces y 15 conjueces para la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Este jueves 25 de julio de 2024, la Policía realizó allanamientos en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay. La Fiscalía informó que la operación se sustenta en una denuncia en la que se señala que los funcionarios "habrían exigido dinero para favorecer a postulantes en la selección de jueces nacionales", cuyo certamen actualmente está en la fase de oposición.

Según la vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, la denuncia fue impulsada por Álvaro Román, expresidente del Consejo de la Judicatura en abril pasado. Contó que una persona anónima presentó una “denuncia híbrida” a través del buzón de transparencia de la Judicatura y este organismo lo remitió a la Fiscalía General del Estado.

En la denuncia se habrían mencionado hechos y personas que actuaron en el concurso impulsado por Wilman Terán, que tras las irregularidades detectadas fue echado abajo por Alvaro Román. Señala a funcionarios de Talento Humano.

Si bien la investigación causa una mancha en el proceso de selección, Goyes dice que su integridad n no ha sido afectada y que el concurso sigue. Ella explica que en la única fase donde Talento Humano intervino fue en la validación de requisitos de los postulantes, en el que no se dieron puntajes. “Esa denuncia, que es sin firma, dice que cómo puede ser que gente que estuvo en el concurso anterior ahora esté en el nuevo concurso… Pero como han estado tantos actores alrededor de las etapas (del concurso) no nos debemos preocupar”. La funcionaria agrega que la Judicatura también puede sacar a un postulante del proceso si se determina alguna conducta reñida con la ley.

La Policía indicó que durante los allanamientos de este caso se incautaron 12 terminales móviles, cuatro laptops, 17 dispositivos de almacenamiento y 31 documentos.

Entre los investigados está un e jefe departamental del área de Talento Humano, un asesor, un asesor del área jurídica y más. De estos funcionarios tres salieron de la institución entre abril y junio. Uno no ha podido ser removido porque se trata de una persona que presenta alguna vulnerabilidad y sobre otra funcionaria se pedirá su remoción.

La vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, habla sobre la denuncia por concusión que involucra a cinco personas, tres ya están fuera la institución, y que cierne una sombra sobre el concurso para la Corte Nacional de Justicia. pic.twitter.com/Kf54YNlAyG — sara ortiz (@saritortiz) July 25, 2024

