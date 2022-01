Cientos de personas en fila para pagar impuesto predial

Al menos 200 personas en una fila que parece interminable, es lo que se logra ver desde las calles Malecón y Clemente Ballén, todos ellos tienen un solo objetivo: cancelar los impuestos del nuevo año.

En la mitad de la fila se encontraban tres mujeres que reclamaban el tiempo de espera “Llevamos más de una hora aquí paradas y la fila no avanza rápido, hace calor, y aquí no hay distanciamiento entre las personas. Parece que el virus desapareció en esta gente”, expresó muy molesta Yilda Cagua.

Junto a ella estaba Cecilio Romero que comenta “Somos personas de la tercera edad, deberían atendernos rápido, pero esto avanza a paso de tortuga. Estoy aquí desde hace casi 1 hora y media”, sentenció.

El municipio dio a conocer que las personas que porten el carné de la tercera dosis de vacunación tendrán un 5% de descuento en su pago, esto como medida para incentivar a la vacunación; sin embargo está medida no es tomada en cuenta por Lilia Intriago que además denuncia falta de información “ Yo solo tengo dos dosis, la tercera me toca en febrero así que no puedo hacer nada. Pero un señor que estaba aquí dijo que quería aplicar y lo mandaron a otro lado. Ni los guardias saben bien qué hay que hacer aquí”, comentó la mujer.

También habían otros que no les interesaba “A mi no me interesa eso, solo es 5%, yo vengo a pagar lo mío, pero tardan demasiado”, exclamó un hombre que no quiso identificarse.

La fila esta bajo la sombra del edificio del municipio, sin embargo las quejas no paran por parte de algunos adultos mayores “No se metan en la cola”, “Apúrense que no he comido”, “Debo hacer otros trámites”, se escuchaba entre los cientos de personas que esperaban su turno”

El valor a cancelar del impuesto predial puede ser cancelado también vía web en los bancos aliados, sin embargo las personas prefieren hacerlo de manera presencial. Una de las respuestas ante esta decisión fue “Aquí yo salgo y me dan el recibo rápido, pero si lo hago por internet debo esperar varios días y no me da confianza” contó Carlos Guzmán.

En cambio otros coinciden en que no saben manejar la tecnología y prefieren hacerlo de manera presencial “Yo llevo tanto tiempo haciéndolo así, el año pasado no pagué porque no se pudo, pero ahora que es presencial vengo a ponerme al día. No me gusta hacer las cosas por la computadora, eso hace vago a las personas”

En el 2021 el pago fue solo en los bancos o vía web, para este año se reanudó la atención en oficinas. El horario de atención será desde las 07:00 hasta las 18:00 hasta la primera quincena de enero. Luego de eso será de 08:30 a 16:00.