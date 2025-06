Los chats con Galo Chiriboga “son privados”, dice Abraham Verduga

Abraham Verduga, hermano del exconsejero del CPCCS Augusto Verduga, se conectó vía telemática con la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria dentro del caso Ligados. Sin embargo, se negó a responder preguntas sobre sus conversaciones con el exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, alegando que hacerlo vulneraría su derecho a la intimidad. Además, cuestionó la legalidad del proceso penal por asociación ilícita que enfrenta su hermano menor.

Durante su intervención, Verduga afirmó que los mensajes intercambiados con Chiriboga a través de aplicaciones como WhatsApp eran estrictamente personales. “Ya el hecho de que estén en manos de la Fiscalía y de ciertos medios es una prueba más de la corrupción del proceso. Lo que puedo decir es lo que es público: hablamos sobre la presentación de un libro en Madrid. El resto pertenece a la esfera de lo privado”.

Indicó que compareció únicamente por respeto institucional, pero anunció su intención de guardar silencio sobre cualquier tema que, a su juicio, pudiera comprometer sus derechos o dar apariencia de legalidad a lo que calificó como “un montaje judicial”.

La Fiscalía le consultó si Chiriboga le pidió apoyo en temas relacionados con la terna para el Consejo de la Judicatura. Verduga respondió: “No, no lo recuerdo”. También negó conocer a Pablo Villagómez, amigo de Chiriboga, pese a que su asistente en el CPCCS fue ayudó a prepara la carpeta de postulación del candidato.

El fiscal delegado le recordó que, al no estar procesado en esta causa, no podía acogerse al derecho constitucional al silencio. Aun así, Verduga insistió en que las preguntas podían resultar autoincriminatorias. “Permítame dudar”, respondió.

Unos chats sobre la terna de la Asamblea para la Judicatura

En el expediente constan chats donde el usuario ‘Espartaco’ (como Abraham Verduga) reenvía un mensaje de Galo Chiriboga a ‘Mónica Ertl’, usuario asignado a su hermano Augusto Verduga. En el texto, Chiriboga consulta sobre la terna enviada por la Asamblea para designar un nuevo vocal del Consejo de la Judicatura.

Según la Fiscalía, Chiriboga, a través de los hermanos Verduga, coordinó la elaboración de la carpeta de Villagómez. No obstante, en su versión, Abraham Verduga evitó hablar sobre estos hechos y se centró en denunciar una supuesta persecución política. Por su parte, tanto Chiriboga como Villagómez negaron conocer al exconsejero.

Los chats revelados en el caso Ligados muestran cómo esta red habría intentado influir en la designación de autoridades clave en el Consejo de la Judicatura, la Contraloría General del Estado y la Defensoría Pública. Para la defensa de los involucrados, sin embargo, se trata de un caso con motivaciones políticas.

Causa. Junto con Verduga están procesados Eduardo Franco Loor, Yadira Salgos, Andrés Arauz, Esther Cuestas y Nicole Bonifaz.

Extracto de la comparecencia de Abraham Verduga Sánchez ante la Fiscalía General del Estado

Unidad de Fuero de Corte Nacional



Pregunta 17. Se le solicitó al compareciente que indique sobre qué temas conversó con el ciudadano Galo Chiriboga a través de la aplicación WhatsApp.

Respuesta: “Imagínese usted si yo voy a revelar conversaciones estrictamente privadas. El hecho de que estas conversaciones estén en manos de la Fiscalía y de ciertos medios ya es una prueba más de la corrupción del proceso. Le puedo decir lo que es público: hablamos sobre la presentación del libro, sobre la organización de ese evento que se realizó en Madrid. De eso conversamos en algún momento. Las demás conversaciones que he tenido con Galo Chiriboga pertenecen a la esfera privada y no tengo por qué facilitar la violación a mi derecho a la intimidad. Este proceso nació, desde el inicio, con una flagrante violación a ese derecho”.

Pregunta 18. Se le preguntó si el ciudadano Galo Chiriboga le consultó sobre el tema específico del Consejo de la Judicatura.

Respuesta: “No, no lo recuerdo”.

Pregunta 19. Se le preguntó si conoce al ciudadano Pablo Villagómez.

Respuesta: “No tengo idea ni siquiera de cómo luce el señor Villagómez. No lo conozco”.

Pregunta 20. Se le solicitó indicar el número telefónico y la operadora que utilizó entre noviembre de 2024 y febrero de 2025.

Respuesta: “No recuerdo cuál era mi número telefónico en esa fecha. Francamente, revelarle la operadora que empleé no viene al caso, así que me reservo el derecho a contestar esa pregunta. No recuerdo con precisión detalles tan específicos.”

