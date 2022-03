El asambleísta por Guayas, César Rohon, renunció este 13 de marzo de 2022 a la Asamblea Nacional en medio de críticas por el bajo nivel de trabajo que, a su criterio, viene desarrollando el organismo.

Lo hizo en pleno debate sobre el proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, enviada por el Ejecutivo.

“Quiero comunicarles que el día de hoy es mi última presentación en este pleno. He tomado la decisión de retirarme de la Asamblea Nacional. Nosotros somos legisladores elegidos por el voto popular, por lo tanto, tenemos que darle cuentas siempre a nuestros mandantes”, señaló, luego de referirse a la propuesta del Gobierno.

Dijo que la Asamblea, no de ahora, desde hace muchos años se ha olvidado por conveniencias políticas de respetar la Constitución y la Ley. Mencionó el caso de las amnistías otorgadas a mediados de esta semana a 268 personas, en las que se beneficiaron hasta a procesados por delitos comunes.

Pero también las omisiones de la Asamblea anterior, de la que también fue parte, que negó la posibilidad de que la Función Legislativa se reforme para hacerse bicameral o eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Fustigó que pese a la ola de violencia que vive el país y en especial la zona 8, Guayas, esté parado el primer debate sobre el uso progresivo de la fuerza, desde hace 10 meses, y otras leyes sobre seguridad. “Hemos perdido la sintonía con el pueblo porque estamos encerrados en estas cuatro paredes”, señaló.

Ante las críticas de algunos asambleístas en el sentido de que la Corte Constitucional (CC) se ha dedicado a legislar, Rohon señaló que eso pasa porque los legisladores no legislan. “¡Qué vergüenza!”, señalo.

Y añadió: “el Ecuador tiene que avanzar, pero así como estamos en esta Asamblea Nacional no avanzamos. En estas condiciones es mejor cerrar esta Asamblea, porque no está aportando a lo que el pueblo ecuatoriano necesita afuera: trabajo, producción, reformas, seguridad. Me voy con la frente en alto y les deseo suerte a todos, pero lo que más deseo es que hagan y sintonicen con lo que pide el pueblo ecuatoriano, que den buen ejemplo o sino vámonos todos a la casa”, concluyó.

Rohon llegó a la Asamblea bajo el auspicio del Partido Social Cristiano (PSC) pero se separó de esta organización política debido a los acuerdos que venía negociando con el correísmo para hacerse del control de la Asamblea. Actuó como independiente desde el 14 de mayo pasado.

Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, se refirió a la decisión de Rohon. “Se anticipó a la falta de valentía del Gobierno de decidir la muerte cruzada. El colega César Rohon ha prendido la luz para que el presidente Guillermo Lasso, con valentía decida ya, aún no es tarde, disolver esta Asamblea y mandarnos a la casa y que convoque a una consulta popular, para reformar las principales leyes y echar abajo el Consejo de Participación Ciudadana”, dijo Villavicencio, en medio de los gritos y reclamos del correísmo.