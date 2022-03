Una labor de convencimiento que deja más dudas que certezas. El bloque de Pachakutik en la Asamblea Nacional fue el encargado de ‘torcer’ o captar, según como se mire, las voluntades para la aprobación del informe de amnistías elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales que benefició a 268 personas.

Si la votación se daba a la medianoche del miércoles, el documento apenas habría sumado 72 votos. Insuficientes para aprobarlo. Pero a las 04:00 del jueves fueron 99 los legisladores que les dijeron sí al perdón a luchadores sociales y de la naturaleza, pero también a investigados por delitos comunes y hasta secuestro. “Hicieron magia”, señaló una asambleísta que pidió no ser mencionada.

El jefe de bloque de Pachakutik, Rafael Lucero, lo reconoce. Dice que en esas cuatro horas un grupo de legisladores designados fueron de curul en curul convenciendo a los que se oponían a aprobar las amnistías en un solo bloque, acuerdo al que llegaron Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik desde el lunes.

Amnistías: simulacro de reconciliación Leer más

Este voto me duele porque he sido crítico de lo que pasó en octubre. Pero ahí hay luchadores sociales. Fernando Villavicencio,

​presidente de Fiscalización

El correísmo, que era el más interesado en ese mecanismo, incluso habría acudido a su nuevo aliado, el Partido Social Cristiano (PSC), para lograr apoyo, pero obtuvo un no como respuesta, dejando un mal ambiente en la relación y la necesidad de buscar otros votos.

¿Se negoció la estabilidad de la presidenta Guadalupe Llori? “Nada de eso. Se apeló al factor humano y se explicaron varios motivos, entre otros, que la justicia no ha cumplido. Desde hace casi tres años no ha podido demostrar los cargos por los cuales se les acusa, eso no es humano”, le dijo a Lucero a EXPRESO.

Sin embargo, hay una frase que levantó varias alertas. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que votó a favor pese a que había cuestionado partes del informe de la comisión y la forma de votación, dijo que fueron arrinconados y estaba “en juego la estabilidad de la Asamblea”.

“Me refería a que el correísmo y Pachakutik en la Comisión de Garantías Constitucionales no dieron paso a mi propuesta de que se vote por capítulos porque, especialmente, al correísmo no le convenía. Voté a favor por la gente que conozco, hay comuneros y campesinos que están presos. No son cuatro personas nomás”, matizó ayer Villavicencio y negó que haya habido alguna negociación de por medio.

Ningún acuerdo o negociación. Hemos apelado al factor humano de los asambleístas, que lo entendieron. Rafael Lucero,

​asambleista por Pachakutik

Lucero le dijo a este Diario que las amnistías se aprobaron independientemente del pedido que hace el correísmo, el PSC y la disidencia de Pachakutik para la conformación de una comisión multipartidista que evalúe el trabajo de Llori y los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Prueba de ello es que seguirán insistiendo en ese tema, dijo.

Colectivo anuncia acción de protección para frenar amnistías otorgadas por la Asamblea Leer más

Pero ya no sería en el mismo tono. EXPRESO conoció de acercamientos entre el correísmo y los legisladores de Pachakutik que apoyan a Llori para dar paso, probablemente la semana entrante, a la creación de esta comisión, pero con una conformación más equilibrada entre las bancadas legislativas, lo que daría un respiro a la presidenta.

A la curul de Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC) no llegaron los ‘evangelizadores’ de Pachakutik. Un día antes, los legisladores de esta organización política habían anunciado que no apoyarían la votación en bloque y no dejaron margen para dialogar si esta figura se mantenía.

Torres dijo ayer que no le consta que se haya negociado la aprobación de las amnistías a cambio de algo más y espera que la reacción ciudadana, a través de acciones judiciales, surja efectos, aunque alertó que la decisión de la Asamblea es de cumplimiento inmediato.