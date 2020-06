CES: La intervención a la Universidad de Guayaquil tiene un avance del 77,77%

La presidenta del Consejo de Educación Superior (CES), Catalina Vélez, confirmó que el proceso de intervención de la Universidad de Guayaquil, lleva un avance del 77,77% de cumplimiento. La institución universitaria está intervenida desde el 15 de octubre de 2018, y la Comisión Interventora está prorrogada en funciones por dos años desde el 9 de enero de 2019.

“Hasta abril de 2020, la Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil, ha ejecutado el 77,77% de intervención 2019 – 2020, de acuerdo a lo reportado en los informes mensuales y cuatrimestrales de actividades”, afirmó durante su comparecencia a la subcomisión que hace el seguimiento de la intervención en la Asamblea Nacional.

Detalló que en cuanto a formación, de las once acciones que contempla el plan se han cumplido nueve; sobre investigación se ha cumplido uno; y, en lo administrativo de las 32 acciones previstas se han cumplido con 25.

En otro aspecto, señaló que la Universidad de Guayaquil requiere de 12'242.666,97 dólares para cubrir los valores por jubilación complementaria, de conformidad con lo que determinó el dictamen de la Corte Constitucional (CC).

Al respecto el rector de la universidad y presidente de la Comisión Interventora, Roberto Passaillague, informó que se está pidiendo al Ministerio de Finanzas una partida extrapresupuestaria para cumplir con esta obligación.

“La bonificaciones complementarias de todos los jubilados, incluso de la primera sentencia y la segunda ampliación por parte de la Corte Constitucional se están haciendo mensualmente. Ahora, lo que no se puede cumplir y se necesita el recurso extrapresupuestario es para cumplir con las liquidaciones del pago retroactivo que ha dispuesto la Corte Constitucional”, aclaró.

Catalina Vélez señaló que se recomendó a la Comisión Interventora que no incorpore en el Plan de Intervención hasta no contar con los recursos, puesto que esto conllevaría que se agregue una acción que no pueda ser cumplida por falta de presupuesto.

Afirmó que se han cumplido varias acciones ante el Ministerio de Finanzas tanto de parte del CES como de la Universidad de Guayaquil y se espera una respuesta de esta entidad, para que haga el desembolso de los recursos para cumplir con lo que determina el dictamen del organismo de control constitucional.