El pasado 17 de agosto, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) inició una convocatoria para contratar a parte del personal que contribuirá en el desarrollo y ejecución del censo poblacional y vivienda que se prevé ejecutar durante el último trimestre del 2022.

📢 🟠 🟠 OPORTUNIDAD LABORAL| El Instituto Nacional de Estadística y Censos #INEC, te invita a ser parte de un importante proyecto estadístico: el CENSO Ecuador 2022-cuenta conmigo.



✅Revisa los perfiles requeridos 👇🏽



ℹ️ Más información: https://t.co/lcg7HigwBp pic.twitter.com/WSRE2s9CZt — EPNEcuador (@EPNEcuador) August 17, 2022

En este sentido, la entidad detalló en su cuenta de Twitter que los interesados pueden postular en la pagina web de la institución, hasta hoy jueves 19 de agosto, a la vacante de coordinador de sede operativa, asistente de gestión del operativo u operador técnico censal y promotor. El grupo escogido laborará en jornada completa de septiembre a diciembre próximo.

La entidad especificó que los interesados deben cumplir con requisitos mínimos, como haber culminado el bachillerato, no tener impedimento de laborar, tener un mínimo de experiencia y presentar documentos de trabajos anteriores.

Durante el reclutamiento, los usuarios han reportado fallas técnicas al ingresar a la plataforma de la institución. "He intentado muchas veces ingresar, pro me sale que mi contraseña es incorrecta, pero es la clave que ellos me enviaron por correo. Salgo y vuelvo a entrar, pero se cae la página. Está colapsada" , cuenta a este Diario John, de 23 años, quien teme no lograr su postulación. "Es una muy buena oportunidad, deberían ampliar el plazo".

Asimismo Amanda, de 26 años, quien refirió que intentó el primer día pero no consiguió ingresar al sitio web para concluir el proceso. "Me enviaran una clave al correo pero no pude ingresar. Me imagino que es porque cómo hay muchas personas interesadas, la página colapsa". Ante esto, la institución ha informado, en redes sociales, que las personas que registren fallas "pueden comunicarse al 1800 08 08 08 para solventar su inquietud".