Alias Celso recibió prisión preventiva

El hombre conocido por una ‘narcofiesta’ fue arrestado en Manabí; el Ministro de Defensa lo ha vinculado con Los Choneros

Celso Moreira, alias Patucho Celso, fue arrestado en San Jacinto, en Manabí y procesado por delincuencia organizada y porte de armas.

Celso Moreira Heredia, conocido como Patucho Celso, recibió prisión preventiva, luego de ser detenido en San Jacinto, Manabí. Esta vez, agentes militares lo capturaron mientras compraba en una tienda del cantón Sucre, considerado bastión de Los Choneros. La escena contrastó con su historial criminal: vestía ropa sencilla y no opuso resistencia.

El juez dictó prisión preventiva por presunta delincuencia organizada y porte de armas. En el mismo operativo, las Fuerzas Armadas detuvieron a cinco personas más. Cuatro recibieron prisión preventiva y una quedó con medidas cautelares. Además, la justicia ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes.

Moreira se hizo visible en mayo de 2024, cuando celebró su cumpleaños en una finca en la vía Guayaquil-Salinas. La Policía lo detuvo junto a más de 30 personas. En el lugar encontraron armas, municiones y vehículos de lujo. A pesar de los indicios, una jueza de Guayas le otorgó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El heredero de Fito

El Gobierno lo considera el “líder invisible” de Los Choneros. Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, Moreira manejó operaciones desde la clandestinidad y tejió alianzas criminales. Su nombre figura entre los posibles sucesores de José Adolfo Macías, alias Fito, actualmente preso en Estados Unidos. En agosto, Washington incluyó a Los Choneros en su lista de organizaciones terroristas.

