A celebrar Navidad, pero sin relajo

A menos de un mes de que se inicien las festividades de diciembre, hay incertidumbre por parte de la población debido a que no se sabe si se podrá celebrar como en años anteriores se acostumbraba en el Ecuador, o si se cancelará todo.

Especialistas opinan al respecto y coinciden en que esta es una fecha muy especial para las familias, pero no se pueden “ir de relajo”, ya que la pandemia continúa y los riesgos de contagiarse con el virus son reales, pese a la aplicación de la vacuna en al menos el 70 % de los ecuatorianos.

Diario EXPRESO conversó con dos médicos especialistas que han experimentado de cerca en los hospitales lo que se vive debido a la pandemia de COVID-19. Ellos dejan sus recomendaciones y explican lo que se podría vivir en diciembre teniendo en cuenta el repunte de casos confirmados y de fallecidos que ha anunciado el Ministerio de Salud.

¿Nuevas medidas para festividades?

Para la doctora Bianca Lavaye, es importante retomar los cuidados, que se habrían perdido. “Se deben aplicar nuevas normas, principalmente en el control del aforo en zonas comerciales y restaurantes, ya que en esta época la gente acude de forma masiva a estos lugares. No están siendo respetadas las normas de bioseguridad como se debe. Hay que aplicar mayores normas de control, especialmente en el centro de Guayaquil”, expresó la médica.

Por otro lado, el especialista Harold Vinueza, director distrital 09D04 del centro de salud de Cisne 2, destacó que el cuidado personal es lo más importante y que lo mejor que se puede hacer es evitar las aglomeraciones en diciembre. “Disfruten de su familia, pero el hecho de estar con familia no significa que pueden relajarse. No deben dejarse llevar por todo lo que leen y lo que escuchan”, recomendó el médico.

¿Por qué el repunte de casos COVID?

Para el doctor Vinueza, hay gran responsabilidad de la ciudadanía que está renuente a la inoculación. “Yo lo atribuyo a que es por personas no vacunadas, esa es mi apreciación como médico, pero tiene bastante lógica que recientemente hubo feriados. Lo ideal es que todos se inmunicen”, sentenció.

Mientras que Lavaye aseguró que “todo se debe a la imprudencia de las personas. Se ha perdido la cultura de las normas de bioseguridad. Por el interés de la reactivación económica se esta permitiendo la afluencia masiva de personas en varios lugares y las personas no acatan las normativas de seguridad”. Hay que recordar que el último reporte por parte del Municipio de Guayaquil mostró que se han duplicado, en comparación a la última semana, los fallecidos en la ciudad.

¿Se logrará la inmunidad de rebaño en diciembre?

La doctora Lavaye no lo ve factible a corto plazo, pero tiene la esperanza de que posteriormente se logre. “Se podría alcanzar con el tiempo, pero no en un mes. Todavía hay personas que no quieren vacunarse y eso entorpece un poco la expectativa que se tiene para alcanzar el objetivo”, expresó.

Por otra parte el director distrital del centro de salud de Cisne 2 manifestó que sí será posible y se atreve a mencionar que no solo sería el 85 %. “Necesitamos que se vacune la mayor cantidad de personas. La idea es cumplir con el 100 % de la población, hasta el 17 de diciembre esperamos tener a todo el mundo vacunado. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr porque tenemos puntos de vacunación masiva”, enfatizó. Posteriormente explicó que son conscientes que no todos querrán vacunarse, pero él asegura estan listos para inmunizar al 100%.

Recomendaciones para diciembre

Para culminar, la doctora Lavaye considera que es indispensable mantener la calma en estas fechas. “La pandemia no ha finalizado, las personas no deben relajarse, ni irse de relajo. Si se descuidan, podemos volver a tener un rebrote. Es mejor cuidarse, antes que lamentarse nuevamente”.

Mientras tanto el profesional Vinueza reforzó el comentario de la colega y añadió: “No bajen la guardia, usen mascarilla, eviten reuniones sociales y contacto con personas que no conocen; con eso evitaremos tener contagio sin saberlo. Las medidas de bioseguridad son muy importantes”.

Según datos oficiales otorgados en días anteriores por el epidemiólogo Carlos Farhat, asesor de Salud del Municipio de Guayaquil e integrante del COE, las muertes por COVID pasaron de 7 a 15 por semana, es decir un promedio de dos fallecidos por día. Además, de acuerdo con las cifras oficiales entregadas por el Municipio de Guayaquil, el número de camas ocupadas en salas UCI por casos de COVID-19 ha subido de 27 a 40 en la red hospitalaria de la ciudad.

En el mes de diciembre habrá dos feriados: el de Navidad y el de Año Nuevo. Asimismo, el comercio empieza a moverse con más fuerza y las reuniones entre amigos y familiares se vuelven muy comunes, por lo que los especialistas le piden a la ciudadanía no olvidar las normas de bioseguridad; y a las personas rezagadas de la vacunación, las instan a cumplir con sus dosis.