Cedatos: el 37 % de la población aún está indecisa

El 37,5% de los ecuatorianos, a la fecha, aún se mantiene indeciso por quién votar. Lo asegura Ángel Polibio Córdova, presidente de la encuestadora Cedatos.

Este martes 26 de septiembre difundió los resultados de su último estudio de opinión nacional sobre las elecciones anticipadas para segunda vuelta que se realizará el próximo 15 de octubre, reveló las cifras de los sondeos realizados por su empresa. En ese sentido, dijo que es difícil mencionar qué candidato va en primer lugar en las encuestas.

¿Por qué los ecuatorianos aún están indecisos? Córdova encuentra algunas explicaciones como que: aún hay tiempo para decidir, no conocen lo suficiente a los candidatos, no les agradan los candidatos, no conocen o no les convence los partidos o movimientos que los representa o no han escuchado sus planes de trabajo.

Entre los más indecisos están los jóvenes, asegura. 39,6 % de ese grupo corresponde a los votantes de entre 16 y 25 años. Las personas de 26 a 45 años representan el 28 %.

Pero quienes más superan esas cifras son las personas que tienen más de 45 años, pues ellos representan el 44,8 % que tienen dudas para decidir por un candidato, asegura.

Asimismo, el presidente de la encuestadora presentó cuáles son los seis problemas que más aquejan a los ecuatorianos y que quieren que los candidatos resuelvan. Lo que la población busca en sus dirigentes es honestidad comprobada, voluntad de servicio y liderazgo.

Le sigue el desempleo y falta de ocupación con el 22 %; situación económica y pobreza con el 17 %; la corrupción con el 7 %; la inestabilidad política y mal manejo de la justicia con el 7 %, y por último la migración con el 4 %.

Otra de las cifras a resaltar presentada por la encuestadora es la cantidad de vehículos que circulan en Ecuador.

En 1974 eran 112.000 y ahora pasan los 2’950.000. Quito y Guayaquil ocupan el mayor parque automotor con 654 mil y 638 mil, respectivamente.

Al respecto, el estudio indica que la población se siente molesta porque antes se demoraban 30 minutos en llegar a su trabajo o regresar a sus hogares.

Mientras que ahora les toma más de una hora “en un ambiente de alta inseguridad”.

La empresa Cedatos realizó encuestas en 36 ciudades, áreas urbanas y rurales de Ecuador para analizar la gestión de los gobiernos.

