Cecilia Velasque: "Seguramente minutos antes de la votación llegaremos a un acuerdo y eso no debería pasar"

Cecilia Velasque (c) es la subcoordinadora del movimiento Pachakutik.

La subcoordinadora del movimiento Pachakutik, Cecilia Velasque, insiste en que irán a la primera sesión de la próxima Asamblea Nacional con dos candidatos para presidirla: Salvador Quishpe y Guadalupe Llori. Eso pese a que entre las negociaciones, reconoce, existen voces que les piden postular a otras personas. "Pueden sugerir, pero no nos pueden obligar a cambiar de nombres. Necesitamos que la institución recupere su dignidad y cumpla con sus funciones de fiscalizar y legislar", dijo Velasque en una entrevista a Teleamazonas.

La dirigente del movimiento que cuenta con 27 legisladores en la próxima Asamblea es consciente que las negociaciones para los ansiados 70 votos puede alargarse incluso hasta los minutos antes de la votación del próxima 14 de mayo. "Cosa que no debería pasar por respeto al pueblo ecuatoriano. Sin embargo sabemos que estamos consciente que con 27 asambleístas no vamos a tener la Presidencia solos. Nuestra prioridad es la agenda legislativa que ahí tenemos líneas rojas y que no coincidimos".

Entre estas líneas rojas están por ejemplo, las privatizaciones. "Van a seguir concesionando el territorio. El despido intempestivo de los trabajadores. Son puntos en los que no hay acuerdos y no vamos a claudicar".

Ante la postura del excandidato presidencial de Pachakutik, Yaku Pérez, quien dijo que estaría dispuesto incluso a separarse de la organización si esta llega a un pacto con el bloque de Unión por la Esperanza y/o el movimiento CREO y su aliado el Partido Social Cristiano, Velasque dijo que respeta pero no comparte la postura del dirigente indígena. "El movimiento tiene que cumplir sus reglas. Hay que responder de esa manera. No hay acuerdo con UNES ni con CREO ni el PSC", precisó.