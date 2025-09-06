Castro pide que Fiscalía actúe ante "irregularidades" de Richard Gómez en el CNEL

El asambleísta exhortó a que Fiscalía indague a Gómez por el retiro de fondos del CNEL y recordó el caso de Rosa Argudo

El asambleísta de ADN, Adrián Castro, solicitó a Fiscalía investigar a Richard Gómez, a quien el Ministerio de Trabajo señala por supuestamente haber vaciado una cuenta del Comité de empresa de CNEL.

El asambleísta oficialista, Adrián Castro, de Acción Democrática Nacional (ADN), exhortó al fiscal general del Estado, Wilson Toainga, a que intervenga ante las supuestas "graves irregularidades en el manejo de los recursos del Comité de Empresa del CNEL", después de que se hiciera público que el exdirigente Richard Gómez habría retirado los fondos de la cuenta del gremio.

(Te invitamos a leer| Richard Gómez niega desfalco en CNEL y habla sobre hospitales del IESS)

En un oficio, con fecha del 5 de septiembre de 2025, Castro exhortó al Ministerio Público a que actúe ante las denuncias en contra de Gómez, pues "la cuenta sindical habría pasado de contar con más de 800.000 dólares a quedar prácticamente en cero", señaló.

Según Castro, el caso del vaciamiento de los fondos afecta a los trabajadores del Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Es "una afrenta a la confianza ciudadana" y, aparentemente, intentaría evadir a la justicia, pues Gómez se encuentra fuera del país.

La noticia del supuesto "desfalco" de la cuenta del comité del CNEL, como el mismo Gómez mencionó en una entrevista con EXPRESO, la dio a conocer la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La funcionaria de Daniel Noboa dijo el pasado jueves que el dirigente dejó solo 52 centavos, cuando había cerca de 853.000 dólares.

Qué pasará con los aportes de los trabajadores de CNEL tras la denuncia de desfalco Leer más

Castro dijo que el escándalo en torno a Gómez recuerda el caso de Rosa Argudo, la exdirigente del sindicato del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de Cuenca. Ella también está investigada por la Fiscalía por supuesta corrupción en el manejo de las finanzas del gremio y por tráfico de influencias.

Castro pide acelerar la investigación contra Rosa Argudo

Sin embargo, el legislador señaló que el proceso legal en contra de Argudo "presenta una dilación que preocupa y generaría oportunidades para que la investigada trate de escapar por todos sus medios eludir a la justicia".

Por ello, solicitó al fiscal Toainga que "disponga la celeridad en la tramitación de las causas para que se garantice el acceso a la justicia".

Frente a las denuncias, Gómez manifestó que "es una calumnia decir que hubo un desfalco". Aseguró que representantes de CNEL emitirán un pronunciamiento la próxima semana y que se realizará una asamblea de los delegados de la entidad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!