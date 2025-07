Caso Vocales: presión sobre testigo clave mientras el juicio no avanza

La demora en la instalación del juicio no solo impide avanzar en la sentencia, sino que bloquea una acción disciplinaria

En 2022 se judicializó el caso Vocales, una investigación penal contra Maribel Barreno, Juan José Morillo y el entonces juez de Pichincha, Vladimir Jhayya, por presunta interferencia en la justicia. Sin embargo, hasta la fecha no se ha instalado la fase de juicio.

La causa ha enfrentado constantes dilaciones debido a cambios de abogados de último momento y a la inasistencia de los procesados a las audiencias. A pesar de que la primera convocatoria a la audiencia de juzgamiento data del 16 de agosto de 2024, hasta ahora el juez ponente no ha señalado una nueva fecha.

En medio de los retrasos, el miércoles 2 de julio de 2025 estaba prevista una audiencia, pero no se llevó a cabo debido a una excusa presentada por uno de los jueces. En esa diligencia, el Consejo de la Judicatura solicitaba que se revisaran y se levantaran las medidas de protección otorgadas a la jueza que grabó la conversación entre los vocales, en la cual presuntamente planificaban favorecer, mediante una acción de protección, a la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori.

Mario Godoy dice que no es persecución

El presidente de la Judicatura Mario Godoy ha cuestionado de forma indirecta las medidas de protección para la jueza, ya que impiden su eventual sanci´´on, pues la jueza enfrenta procesos disciplinarios en el Consejo de la Judicatura por una denuncia en su contra.

“Una operadora de justicia tiene una medida de protección y, en la denuncia que nos han hecho conocer, está lavándose el cabello en plena audiencia (...) No es un tema de persecución; lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura cuando destituye o suspende es hacer cumplir la norma”, declaró Godoy en una entrevista reciente, que es citada por la jueza.

El pasado 11 de junio, el vocal Mario Godoy expresó su malestar por lo que denominó un “falso espíritu de cuerpo” dentro del sistema judicial. En declaraciones públicas, criticó el uso de las medidas de protección que impiden iniciar procesos disciplinarios contra ciertos jueces.

“Uno de esos es un exmagistrado que ahora hace alarde de la crítica jurisdiccional. Al Consejo de la Judicatura le pasa siempre criticando desde la comodidad de su red social. Resulta que es un juez que tiene varios procesos disciplinarios que no podemos iniciar porque tiene una medida de protección”, dijo Godoy.

Luego se refirió, aparentemente, a la jueza testigo del caso Vocales, sin mencionarla directamente: “Tengo reportes y he pedido que se presente la denuncia formal. Hay otra jueza que tiene una medida de protección y no se pueden iniciar los procesos disciplinarios. Me reportaron que ha pasado una audiencia desde la peluquería (...) Esas circunstancias son las que los propios jueces tienen que ayudarnos a depurar: a los malos elementos”.

La jueza, por su parte, ha denunciado un posible conflicto de interés, ya que la exvocal Barreno fue defendida por la esposa de Godoy y por el actual asesor de la Judicatura, Jorge Carrillo.

La demora en la instalación del juicio no solo impide avanzar en la sentencia, absolutoria o condenatoria, de los vocales procesados, sino que también bloquea cualquier acción disciplinaria contra la jueza que los denunció. Lo que mantiene paralizados ambos frentes.

