Caso Villavicencio: Xavier Jordán pidió postergar audiencia y explicó por qué

En esta causa están en la mira también Serrano, Aleaga y Salcedo, por la presunta autoría intelectual del asesinato

La audiencia de formulación de cargos por el asesinato de Fernando Villavicencio, prevista para el 3 de septiembre de 2025, presenta novedades. Uno de los cuatro señalados como presuntos autores intelectuales, Xavier Jordán, solicitó aplazar la diligencia. Al mismo tiempo, la defensa del exlegislador Ronny Aleaga informó haber cumplido con una sanción económica pendiente.

En un escrito dirigido a la jueza de la Unidad Penal de Iñaquito, Jordán pidió dejar sin efecto la convocatoria, alegando que su abogado debe asistir ese mismo día y hora a una audiencia de apelación en la Corte Provincial de Cañar. La solicitud se ampara en el artículo 76 de la Constitución, que garantiza el derecho a la defensa técnica. Por ello, pidió que se fije una nueva fecha para la audiencia.

Por su parte, la defensa de Aleaga pagó la multa de 940 dólares impuesta por inasistencia a una convocatoria anterior. El depósito se realizó el 26 de agosto de 2025, según el expediente judicial, y equivale a dos salarios básicos unificados. Tras cumplir con esta obligación, el abogado solicitó eliminar cualquier impedimento procesal derivado de la sanción.

El contexto de José Serrano y Daniel Salcedo

El proceso también involucra a José Serrano Salgado y Daniel Salcedo Bonilla, identificados por la Fiscalía como presuntos autores intelectuales del crimen.

Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea, permanece detenido en EE. UU. bajo custodia del ICE. Su situación migratoria aún no se resuelve y, hasta ahora, Ecuador no ha solicitado formalmente su extradición.

En el caso de Salcedo, ya enfrenta varios procesos judiciales por corrupción y delincuencia organizada. Su nombre vuelve a aparecer como parte del grupo investigado por el asesinato de Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023, semanas antes de las elecciones presidenciales.

