Caso Villavicencio: Jordán se presentó en Consulado en Miami, tras orden de jueza

El prófugo, Xavier Jordán, llegó al consulado en Miami, como lo dispuso la jueza que lleva el caso Villavicencio

Xavier Jordán publicó en la red social X una foto de su presencia en el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos.

Con dos fotografías, Xavier Jordán señaló que se presentó este 8 de septiembre de 2025 en el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos, como lo dispuso la jueza a cargo del caso del asesinato de Fernando Villavicencio.

"Cumpliendo las disposiciones judiciales del país, me he presentado ante el consulado" escribió Jordán en su cuenta de X (antes Twitter). El mensaje tenía dos imágenes: de la oficina de la legación diplomática y del documento que habría firmado en su comparecencia..

Jordán, también prófugo de la justicia por el caso Metástasis, tiene que presentarse una vez por semana, después de que la jueza Daniela Ayala, decidió emitir medidas alternativas a la prisión preventiva para él y José Serrano, quienes se encuentran en Estados Unidos. Esto, pese a que la fiscal del caso, Ana Hidalgo, solicitó que se les dicte la prisión preventiva.

Ambos, junto a Daniel Salcedo y Ronny Aleaga, fueron vinculados el pasado 3 de septiembre al caso del magnicidio, luego de que la Fiscalía los procesó como los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial.

¿Cuál sería el rol de Jordán en el caso Villavicencio?

Según la Fiscalía, Jordán sería el mentalizador del asesinato de Villavicencio y habría pagado a los sicarios que atacaron al expresidenciable, tras un mitin de campaña en Quito el 9 de agosto de 2023.

En su mensaje, Jordán también escribió que publicará "información nueva para que el Ecuador analice quién miente y quién dice la verdad", en referencia al caso.

Durante la audiencia de la semana pasada, Ayala ordenó que el exministro del correísmo, José Serrano, comparezca en el consulado, pero él se encuentra detenido en esa ciudad desde el pasado 7 de agosto por una aparente infracción de tránsito.

