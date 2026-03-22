Caso Triple A: Primer testigo de Fiscalía intervino en audiencia de juicio

El Tribunal suspendió la audiencia de juicio después de que Fiscalía presentó a su primer testigo

La audiencia de juicio del caso Triple A tuvo su cuarta jornada ese 22 de marzo. El alcalde Aquiles Álvarez y su defensa asistieron vía telemática desde la Unidad Judicial de La Libertad.

La cuarta jornada de la audiencia de juicio del caso Triple A se suspendió la tarde de este 22 de marzo de 2026, tras concluir la intervención del primer testigo de la Fiscalía. El testimonio se expuso durante la etapa de la práctica de la prueba en la diligencia en la que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, asistió vía telemática desde la Unidad Judicial de La Libertad en Santa Elena.

Desde esa dependencia judicial, el funcionario, el procesado César Bravo y sus abogados escucharon el testimonio, el cual es uno de los elementos probatorios que el Ministerio Público presentó para mostrar la supuesta participación del alcalde y de otras 21 personas acusadas en este caso (5 naturales y 16 jurídicas) en el delito de comercialización y distribución ilegal de combustibles.

El traslado de Álvarez a esa Unidad se dio después de que el Tribunal ordenara que salga temporalmente de la cárcel del Encuentro y asista a esa entidad para garantizar que tanto él, Bravo y los abogados puedan participar en la audiencia de juicio. Esto debido a que la reinstalación de la diligencia no se realizó en horas de la mañana por problemas de conexión de internet en el centro penitenciario.

El abogado de Álvarez, Ramiro García, dijo en un video que la decisión se dio porque "materialmente y técnicamente era imposible realizar la audiencia en la cárcel del Encuentro, donde no teníamos la posibilidad de acceso a internet ni a enchufar los computadores".

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apareció con su abogado desde la cárcel del Encuentro para la reinstalación de la audiencia de juicio del caso Triple A. Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

Abogado denuncia vulneración al derecho a la defensa de Álvarez

Esposa de Aquiles Álvarez denuncia: "No sé por qué están siendo tan crueles con él" Leer más

Sin embargo, el jurista manifestó que la disposición "no enmienda las vulneraciones al derecho a la defensa. Todo lo contrario, las ratifica, las valida". Por ello, anunció que insistirá en que Álvarez sea trasladado a Quito para que asista de manera presencial a la audiencia de juicio.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoTripleA: luego de la presentación del primer testigo de #FiscalíaEc, se suspende la audiencia de juzgamiento por la presunta comercialización y distribución ilegal de #Hidrocarburos. La diligencia se reinstalará el lunes 30 de marzo. pic.twitter.com/lHi8QALxZQ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 22, 2026

Una vez concluida la participación del testigo, el Tribunal dispuso que esta jornada concluya y anunció que la diligencia se reinstalará el próximo lunes 30 de marzo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!