Caso Sobornos: al menos dos abogados dieron positivo a COVID-19

Al menos dos abogados del caso Sobornos 2012-2016 se han contagiado de coronavirus. Uno de ellos ya solicitó a la sala Penal de la Corte Nacional de Justicia el diferimiento de la audiencia de apelación de la sentencia de ocho años por cohecho agravado, impuesta en abril a 20 procesados, entre ellos, el expresidente Rafael Correa y su grupo de cercanos colaboradores. La diligencia está prevista para este miércoles 24 de junio, a las 09:00.

"Lamentablemente, me veo en la penosa obligación de comunicarles que he sido diagnosticado con COVID-19, tras haberme sometido a la prueba PCR (cuyo resultado adjunto), por lo que, en estas condiciones, me será imposible acudir a la diligencia señalada para el miércoles 24 de junio de 2020, para sustentar el recurso de apelación a favor de mi defendido, Bolívar Napoleón Sánchez Ribadeneira", dice Diego Chimbo en un escrito.

El abogado dice que se enteró el 21 de junio cuando le entregaron los resultados de la prueba PCR que le practicaron el fin de semana. Solicita que, para mantener el confinamiento y tratamiento necesario, no poner en riesgo la salud de los funcionarios de la Corte Nacional de Justicia, de los procesados o de cualquier otra persona, se señale nuevo día y hora para diligencia. Recordó a los jueces que en el caso de su defendido, no existe peligro de caducidad de prisión, y el delito de cohecho, por su naturaleza, no prescribe.

Fausto Jarrín, defensor de Correa es el otro abogado que se contagió. Lo confirmó en su cuenta Twitter. Hasta el mediodía de este martes no había solicitado que se postergue la diligencia del miércoles en la que se espera se revise la sentencia de primera instancia. El tribunal está conformado por David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán.

Cómo nos obligan a asistir a audiencias en los peores momentos de la emergencia, ingresar a las cárceles cuyos ciudadanos a este gobierno no le interesan, les hago saber que tengo covid19 y responsabilizo a quienes nos han obligado a exponernos a él!!! @CIDH @CorteIDH @ONU_es — Fausto Jarrin Teran (@Sandinin) June 23, 2020

En un boletín de prensa, Gutemberg Vera, uno de los defensores del exsecretario del Agua Wálter Solís, hizo señalamientos al tribunal. Dijo que la diligencia convocada para las 09:00 de este miércoles es "una prueba palpable que la administración de justicia ha dejado de ser independiente, imparcial y que ha entrado en un vergonzoso acuerdo con los poderes políticos del país". El abogado menciona que los jueces han convocado la celebración de la audiencia de apelación "dolosa, arbitraria e ilegalmente".

Afirma que los sujetos procesales todavía no han sido notificados en legal y debida forma con esta sentencia, por lo que hasta la presente fecha no conocen íntegramente la sentencia. El abogado insiste en que existen nulidades en el proceso y cita por ejemplo la que tiene que ver con la convocatoria para la audiencia para ratificar la condena de Correa y otros a ocho años.

"Desgraciadamente la justicia solo responde a los acuerdos políticos y calendarios electorales, que es el de sentencia condenatoria ejecutoriada hasta el mes de septiembre del 2020" para que Correa no sea candidato en las elecciones del 2021, finaliza el comunicado.

Correa y otras 19 personas fueron declaradas culpables de cohecho agravado por haber integrado, según la Fiscalía, una estructura criminal dedicada a la captación de sobornos de parte de contratistas del Estado. Los aportes se habrían entregado en efectivo y por cruce de facturas y habrían beneficiado al grupo de cercanos colaboradores de Correa y a las campañas electorales de Alianza PAIS.