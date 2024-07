Caso Sobornos: Las "confesiones" de Wilman Terán abrirían el recurso de revisión

Se plantean la posibilidad. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, la correísta Pamela Aguirre, adelantó que las declaraciones del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante su juicio político, podrían abrir el recurso de revisión del denominado caso Sobornos.

"Las confesiones que ha hecho Wilman Terán a lo largo del proceso en la mesa de Fiscalización y en el pleno de la Asamblea son muy importantes. Eso puede abrir, sin duda, el recurso de revisión con más fuerza del caso Sobornos", dijo Aguirre a Radio Pichincha.

Puntualizó que las presiones que Terán dijo haber recibido en su momento para ratificar la sentencia en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, entre otros exfuncionarios, podrían invalidar la sentencia.

El juez que ratificó la sentencia a Rafael Correa por influjo psíquico aceptó en la Comisión de Fiscalización, la presión política de la Fiscal y del Presidente de la Corte Nacional para ratificar la sentencia en tiempo récord: “a toda velocidad”, y que se habrían ocultado… pic.twitter.com/mUKO8Zb6Af — Pamela Aguirre (@pameaguirre1) July 22, 2024

Las "confesiones" de Wilman Terán sobre el caso Sobornos

El 17 de julio de 2024, el pleno de la Asamblea Nacional sustanció el juicio político a Wilman Terán y a la exvocal de la Judicatura, Maribel Barreno, por incumplimiento de funciones. Proceso que no logró la censura de los exfuncionarios gracias a las abstenciones de la bancada correísta.

Sin embargo, durante sus intervenciones, Terán se refirió al caso Sobornos, donde él fue parte del tribunal que ratificó la sentencia en contra de Rafael Correa, Jorge Glas, entre otros exfuncionarios, señalando que en su momento recibió presiones para validar la condena.

El caso Sobornos salió a la luz en abril de 2019, después de que el portal digital Mil Hojas publicara una investigación llamada ‘Receta de Arroz Verde 502’. La publicación decía que varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa estaban involucrados en negociar, gestionar y recaudar dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza PAIS.

"La fiscal Diana Salazar mandó a sus emisarios... también mandó al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que decía: "Verás, tienes que ratificar sentencia", dijo Wilman Terán durante su defensa ante el pleno de la Asamblea Nacional.

Terán incluso señaló que "así como están escondiendo evidencia en mis causas y no me despachan muchos petitorios, así sospecho que tal vez en estos procesos engañaron a los jueces. Porque fiscalía es la titular de la acción penal, el juez no recopila la evidencia, la recopila Fiscalía y puede solo mostrar lo que le conviene al juez".

