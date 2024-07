Wilman Terán: Se difiere, nuevamente, audiencia en el caso Independencia Judicial

Se salvó en la Asamblea, pero sus procesos judiciales siguen en marcha. Para este jueves 18 de julio se tenía previsto que se reinstale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial. Sin embargo, la diligencia no se pudo realizar porque Wilman Terán, uno de los procesados, señaló que no podía defenderse telemáticamente desde la cárcel La Roca al no contar con las herramientas tecnológicas adecuadas.

El expresidente del Consejo de la Judicatura que este 17 de julio se salvó de la censura en la Asamblea Nacional, grabó la sala de la prisión desde donde debía conectarse para la audiencia de hoy y señaló que solo contaba con un monitor y un mouse y que no le facilitaron un teclado para poder ingresar al expediente electrónico del caso. Además, indicó que el micrófono queda silenciado.

Según Terán, esta situación -a la que calificó como una infracción penal- afecta su derecho a la defensa por lo que habría presentado una denuncia en contra del juez Julio César Inga.

Ante esta situación, Inga recordó que había emitido dos disposiciones previas solicitando al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) que le proporcionaran las facilidades necesarias para participar en la audiencia, incluso sugiriendo su traslado a la Corte Nacional de Justicia, en Quito.

Por estas razones, Inga reiteró su solicitud al SNAI para que traslade a Wilman Terán y decidió posponer la audiencia por sexta vez, programándola para las 08:30 del viernes 19 de julio de 2024.

En el caso Independencia Judicial, Wilman Terán está bajo investigación por presunta obstrucción a la justicia. Esto ocurrió después de que votara a favor de destituir al juez Walter Macías, quien dirigía un proceso judicial contra la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno.

Wilman Terán durante el juicio político. Cortesía.

En una extensa sesión que se prolongó por ocho horas, el Pleno de la Asamblea Nacional debatió intensamente la posible censura al expresidente Wilman Terán y a la exvocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno.

Tras 16 intervenciones, el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, cerró el debate y procedió a la votación de la moción presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel. De los 137 asambleístas, 135 se presentaron para decidir el destino de los exfuncionarios, resultando en 88 votos afirmativos y 47 abstenciones. Es decir, los legisladores decidieron decirle no a la censura.

