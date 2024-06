Caso Sobornos: Wilman Terán acusa a la fiscal Diana Salazar de presionar sentencia

Dice que pese a todo pronostico, actuó en derecho. El expresidente del Consejo de la Judicatura y actual procesado en el caso Metástasis, Wilman Terán, compareció este 17 de junio de 2024 ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para responder al juicio político en su contra por supuestamente incumplir funciones.

Durante su intervención, en la que aprovechó para señalar que desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, no ha podido acceder a la documentación respectiva para preparar su defensa, tanto para el caso obstrucción de la justicia y Metástasis, habló sobre supuestas presiones por parte de la fiscal Diana Salazar en la ratificación de una sentencia contra el expresidente Rafael Correa:

"La fiscal Diana Salazar mandó a sus emisarios... también mandó al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que decía: "Verás, tienes que ratificar sentencia" Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura.

Terán agregó en sus declaraciones sobre el caso Sobornos que sospecha que, "así como están escondiendo evidencia en mis causas y no me despachan muchos petitorios, así sospecho que tal vez en estos procesos engañaron a los jueces. Porque fiscalía es la titular de la acción penal, el juez no recopila la evidencia, la recopila Fiscalía y puede solo mostrar lo que le conviene al juez".

El expresidente de la judicatura recordó que en el caso Sobornos 2012-2016, él no fue el juez ponente, lo fue el entonces juez de la sala penal David Jacho. Terán fue parte del Tribunal de Apelación.

Al igual que Terán, los exvocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Xavier Muñoz, también fueron llamados a juicio político por supuestamente incumplir funciones.

A Terán también se lo acusa en este juicio político -promovido por el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel- de cometer supuestas irregularidades en el concurso para designar a los jueces nacionales.

El expresidente de la Judicatura rechazó todas las acusaciones y refirió que dichos señalamientos responden a una "venganza" es su contra por no dar cabida a pedidos y presiones para designar jueces: "La misma señora fiscal me escribía el interés que tenía en cooptar espacios en la Corte Nacional de Justicia. Esto consta dentro del proceso de obstrucción a la justicia", aseguró.

En 2020, Rafael Correa fue sentenciado a ocho años de prisión por el caso Sobornos. ARCHIVO

¿Qué es el caso Sobornos?

El caso Sobornos salió a la luz en abril de 2019, después de que el portal digital Mil Hojas publicara una investigación llamada ‘Receta de Arroz Verde 502’. La publicación decía que varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa estaban involucrados en negociar, gestionar y recaudar dinero de aportes voluntarios al movimiento Alianza PAIS. En este caso, el expresidente Rafael Correa fue sentenciado ocho años de cárcel por corrupción. Él está asilado en Bélgica.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!