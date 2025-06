Caso Reconstrucción: Exalcalde dice que niños aún asisten a escuelas móviles

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, comenzó este martes 17 de junio de 2025 la presentación de sus testigos en el juicio por peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario del Comité de Reconstrucción, Carlos Bernal, procesados dentro del caso Reconstrucción de Manabí.

Su propósito es demostrar ante los jueces del tribunal —Mercedes Caicedo (ponente), Javier de la Cadena y Marco Rodríguez Ruiz— que, en el marco de la reconstrucción de Manabí, se impulsaron 11 proyectos que no eran prioritarios y que habrían beneficiado intereses particulares en la asignación y firma de contratos, así como en los montos cancelados por contratos complementarios y de fiscalización. El monto del perjuicio ocasionado por el presunto "abuso de fondos públicos" asciende, según la Fiscalía, a 225,3 millones de dólares.

El tribunal escucha los primeros testimonios

El primer testigo que compareció fue Byron Pacheco, exfuncionario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Explicó que presentó una denuncia en la Fiscalía luego de que el CPCCS realizara una investigación sobre los fondos destinados a la reconstrucción.

Recordó que le llamó la atención que una empresa vinculada a la familia de Carlos Bernal, Concrenor, habría recibido 165 millones de dólares por obras como la construcción de recintos pesqueros.

El segundo testigo fue Gabriel Alcívar, exalcalde de Pedernales. Contó que, en 2016, tras el terremoto, su administración priorizó obras urgentes como el suministro de agua potable, alcantarillado, regeneración urbana, la construcción de un hospital y la reconstrucción del edificio municipal. Sin embargo, se ejecutó un puerto pesquero que no formaba parte de esas prioridades.

También relató que en ese entonces se instalaron escuelas móviles para que los niños pudieran recibir clases, y reveló que, nueve años después, los estudiantes aún asisten a esas escuelas por falta de infraestructura definitiva.

"Era un alcalde desesperado de una ciudad destruida. Queríamos que alguien nos ayude", dijo.

Alegato de defensa de Glas y Bernal

La defensa de Glas y Bernal contaron su alegato en varios puntos que, a su criterio, son débiles. Por ejemplo, anunciaron que probarán que Bernal no tenía la facultad para firmar contratos o adjudicarlos. Además, tampoco Fiscalía probó si hubo desviación de recursos públicos, pues "las obras están ahí". Otro aspecto que Roberto Calderón, abogado de Bernal, resaltó fue que no hay un sustento técnico para determinar por qué una el parque Las Vegas de Portoviejo o una puerto de pescadores no es prioritario, si es que sí ha aportado la la reactivación económica de cada cantón.

