Funcionaria dice que Mayra Salazar le pidió ayuda para sortear un caso de Muentes

La Subdirectora de lo Penal, de la Procuraduría General, Nathaly Cevallos, presentó este miércoles 3 de julio de 2024 su acusación particular en el caso Purga.

Se trata de la segunda acusación, pues la primera fue presentada el pasado 29 de mayo en contra de Pablo Muentes, exasambleísta del Partido Social Cristiano, Fabiola Gallardo y otros nueve procesados. Esta vez, la funcionaria centró su acusación en el análisis de las evidencias de las 13 personas vinculadas a la causa.

De estas, halló indicios sobre la posible responsabilidad del delito de delincuencia organizada de nueve personas a las que presentó su acusación:

Mercedes Villareal, exdirectora de la Judicatura del Guayas

Tatiana Villafuerte, exasesora de Pablo Muentes en la Asamblea

Jackeline Domínguez, excoordinadora provincial de Talento Humano de la Judicatura del Guayas

Miran Rodríguez, secretaria judicial

José Daniel Poveda Araus, juez del Guayas

Andrea Patiño, jueza de Durán

Esteban Chávez, del Colegio de Ingenieros del Ejército

Javier Riofrío, del Colegio de Ingenieros del Ejército

Freddy Játiva, del Colegio de Ingenieros del Ejército

Funcionaria confirma el testimonio de Salazar sobre la manipulación del sistema de sorteos

Uno de los argumentos que recoge la Procuraduría, para sustentar su acusación, está relacionado con el litigio entre el Banco del Pacífico y Pablo Muentes.

Abogado del Banco del Pacífico: “Se busca producir un boicot en el caso Purga” Leer más

En este proceso legal señala la participación del juez Poveda Araus. Por ejemplo, indica que el 8 de diciembre de 2020, el Banco del Pacífico presentó un recurso de apelación a la acción constitucional que ordenaba el pago de una millonaria indemnización para Muentes y su mujer. Esta apelación cayó en la sala integrada por los jueces provinciales Johan Gustavo Marfetán, José Poveda Araus y Guillermo Valarezo. La audiencia se realizó el 10 de julio de 2023 y un día después el tribunal emitió un auto resolutivo escrito en el que rechaza el recurso de apelación interpuesto por el banco.

Entonces el Banco, presentó una demanda contra de los esposos Mónica Alvarado Bardi y Pablo Bolívar Muentes Alarcón por falsedad de instrumento privado. El caso cayó en el tribunal de los jueces Ulises Torres, en calidad de ponente, Alfonso Ordeñana y Nelson Ponce Murillo.

RELACIONADAS Invalidar el caso Sobornos es un plan del círculo de Romero

“Para realizar el sorteo de la mencionada causa Pablo Muentes solicitó a Mayra Salazar manipular el sistema de sorteos de la Corte Provincial de Justicia del Guayas”, indica la Procuraduría.

Además del testimonio de Mayra Salazar, testigo y excomunidadora de la Corte del Guayas, la Procuraduría cita a la procesada Susana Batalla, quien se desempeñó como responsable del sorteo de causas.

En su versión libre y voluntaria, Batalla dijo: “En mayo de 2023, la señora Salazar me llamó y me dijo que quería hablar conmigo personalmente. Es cuando me dice Susi, necesito que me ayudes con un sorteo de un amigo, la causa es la 0332-2021-04221, una acción constitucional en estado de apelación, la cual quería que recaiga en un tribunal específico. Eso es el cuarto tribunal de la Sala Especializada en lo Civil del Guayas, conformada en esa época por los doctores Ulises Torres, Alfonso Ordeñana y Nelson Ponce. A lo cual respondí que eso era imposible, porque el sistema es automático e invulnerable y que no era viable lo que ya pedía. Insistió nuevamente en el pedido a lo que respondí que no se podía. Al día siguiente volvió a insistir con el tema y me dijo que el proceso era para el señor Muentes”.

Figura. Pablo Muentes es investigado por delincuencia organizada en el caso Pugra. Flickr Asamblea Nacional

La señora Salazar me llamó y me dijo que quería hablar conmigo personalmente. Es cuando me dice Susi, necesito que me ayudes con un sorteo de un amigo, la causa es la 0332-2021-04221... Susana Batalla Responsable del sotero de causas en la Corte de Justicia del Guayas

