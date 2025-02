Caso Purga: etapa probatoria del juicio arrancó con lectura del testimonio de Salazar

El juicio contra el exasambleísta Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia Fabiola Gallardo, los exjueces Johan Marfetán, Alberto Lino Tumbaco y otros nueve procesados entró, después de las 16:20 del 5 de febrero, en su etapa probatoria.

Presentación de alegatos iniciales

Durante la mañana y primeras horas de la tarde, las partes presentaron sus alegatos iniciales. La Fiscalía señala a Muentes, Gallardo y Marfetán como cabecillas de un grupo de delincuencia organizada que manipulaba el sistema judicial en la provincia del Guayas, según la teoría del caso Purga. Esta teoría se basa en el testimonio anticipado de Mayra Salazar, exrelacionista pública de la Corte Provincial.

Defensas y respuestas

En la reinstalación de la audiencia por la tarde, la defensa técnica de Saúl Mera, exfuncionario del Consejo de la Judicatura en Guayas, refutó los señalamientos de Salazar. Aseguró que Mera no era mano derecha ni asesor de la exdirectora de la institución, Mercedes Villarreal, y que su cargo era el de "secretario ad hoc". Además, sostuvo que Mera no tuvo influencia en la elección de Hugo González como presidente de la Corte Provincial, ya que las decisiones se tomaron desde Quito y no hubo irregularidades en el proceso.

Defensa de la jueza Andrea Patiño

La defensa de la jueza Andrea Patiño, vinculada en una segunda etapa del caso por rectificar la información catastral de un predio registrado a nombre de Fausto Alarcón, primo de Muentes, también intervino. Argumentaron que Patiño actuó en su calidad de jueza constitucional y que el sorteo de la causa fue legal. Además, señalaron que no hubo contacto entre Patiño, Muentes ni Salazar, por lo que no existió concierto para delinquir.

Presentación de pruebas por la Fiscalía

Desde las 16:20 hasta pasadas las 21:30, la Fiscalía comenzó con la presentación de pruebas, incluida la lectura del testimonio anticipado de Mayra Salazar. Salazar detalló varios episodios de corrupción, como manipulaciones en el caso Banco del Pacífico, la manipulación de casos judiciales a favor de Muentes, un litigio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y el supuesto tráfico de tierras. En su testimonio, Salazar aseguró haber trabajado con Gallardo durante su campaña y en la Corte, a pesar de haber sido funcionaria pública solo entre octubre y diciembre de 2023.

Reacciones de los procesados

Durante la audiencia, los procesados reaccionaron a los testimonios de Salazar, Muentes y Gallardo expresaron su desacuerdo con algunos de los pasajes, mientras que otros procesados discutían con sus abogados los detalles mencionados en el testimonio.

Próximos pasos y testigos pendientes

A las 21:30, la lectura del testimonio de Salazar aún no había concluido. La jueza Daniella Camacho indicó que se terminaría de leer el testimonio de Salazar y luego seguiría el de Daniel Salcedo, otro testigo anticipado en el caso Metástasis. La audiencia se reanudará la mañana del jueves 6 de febrero de 2025. Entre los testimonios programados está el de la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, quien fue mencionada por Salazar como la única que no contrató a la empresa de limpieza de Muentes. La audiencia se prevé que se extienda por aproximadamente tres semanas.

