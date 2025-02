Exjuez Tumbaco delata a Gallardo y Muentes en audiencia de caso Purga

Tenía alrededor de 20 años como parte de la Función Judicial, la mitad en la Fiscalía y la mitad como juez. Alberto Lino Tumbaco era juez de una sala de la Niñez y Adolescencia cuando recibió la propuesta de cambiarse de sala. Según su relato, quien se lo dijo fue Fabiola Gallardo, cuando presidía la Corte Provincial de Justicia del Guayas y él no vio por qué no. Tiempo después descubrió que "ya tenían armado todo".

Las palabras de Tumbaco son parte de su alegato inicial en la audiencia de juicio por el caso Purga, por delincuencia organizada, y descompusieron al exasambleísta Pablo Muentes, pues en esta historia, él era uno de los protagonistas. El cambio de puesto de Tumbaco tenía un fin: que él fallara a su favor en un caso sobre falsedad de instrumento privado que le interpuso el Banco del Pacífico por una deuda que los mantuvo en los juzgados por algunos años.

La audiencia se lleva a cabo este 5 de febrero de 2025, en la Corte Nacional de Justicia y está a cargo del tribunal conformado por los jueces Daniella Camacho (ponente), Felipe Córdova y el conjuez temporal Marco Aguirre.

La reunión y la presión para cambiar de sala

Según Tumbaco, el exjuez Johan Marfetán, Gallardo y la exrelacionista pública de la Corte, Mayra Salazar, lo citaron a una reunión y le dijeron que para que él se cambiara de sala debía enviar un correo electrónico con la solicitud. Lo hizo porque consideró que era lícito y no había ningún delito en ello. Pero le corrigieron enseguida, porque su pedido debía ser específico para la sala de lo Civil y debía estar siempre dirigido a la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, Mercedes Villarreal. Lo hizo y el cambio llegó pronto, en reemplazo del juez Ulises Torres, quien no habría estado de acuerdo en fallar a favor de Muentes.

"Yo insistí en saber quién era la persona tan importante de arriba que había ordenado mi cambio y me dijeron que ya me presentarían al amigo", relató Tumbaco. Entonces llegó el día y lo llevaron a la Isla Mocolí, en donde finalmente conoció a Muentes, quien le habría contado sobre su caso de falsedad de documento. "Ahí recién me desayuno", dijo.

Ante sus argumentos sobre el asunto, Muentes habría llamado a Villarreal para preguntarle cuántos expedientes administrativos tenía y le habría dicho que le ayude y él le ayudaría en respuesta. Puntualizó que si bien se concretó esa ayuda, no hubo pago alguno y que sobre otros asuntos del caso Purga, como la manipulación del sistema para el sorteo de causas, no tenía conocimiento.

Las defensas de los acusados responden

Previamente, la defensa técnica de acusados como Muentes, Gallardo y Marfetán hicieron sus alegatos iniciales, luego de escuchar los de las partes acusadoras: Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General del Estado y Banco del Pacífico.

Diego Chimbo, abogado de Muentes, dijo que en el juicio probará que el testimonio anticipado de Mayra Salazar es falso, que su abogado Leonardo Toledo mantuvo reuniones con el abogado externo del Banco del Pacífico, Francisco Fierro Tamarit, y que habría habido una negociación de medio millón de dólares por este caso. Agregó que probaría que el Banco del Pacífico no ha pagado "ni un solo centavo a Pablo Muentes" por el juicio de falsificación y que el juez Torres no habría recibido ninguna presión para fallar a favor del exasambleísta.

Se cuestiona la investigación y las imputaciones

También expuso su alegato inicial Gabriel Vanegas, representante legal de Gallardo, quien dijo que su defendida "ya ha sido juzgada por los medios y la sociedad sin que exista una sentencia". Según su criterio, no ha habido una investigación prolija y el juicio se basa en el testimonio de "una persona que tiene una discapacidad psicosocial del 55 %".

Vanegas también habló de pagos, pero esta vez de 150 000 "al socio de Leonardo Toledo", relacionados con este caso. Agregó que la Fiscalía no ha sido clara sobre las imputaciones. "Recién hoy nos enteramos que nos imputan peculado pero no sabemos de qué peculado nos tenemos que defender".

La audiencia entró en receso y se reinstalará a las 15:30.

